Novità in arrivo nelle puntate Beautiful settimana 10-16 maggio 2021. La delicata e drammatica situazione di Sally tormenta Katie, che non riesce a capire come mai una ragazza così determinata abbia deciso di gettare la spugna senza combattere per la sua vita. La giovane Spectra, inoltre, le ha fatto promettere di non dire nulla riguardo la sua malattia terminale, preoccupata per il fatto di suscitare solo compassione. Intanto, Thomas continua a manovrare Douglas per arrivare a Hope. Questa volta il suo piano diabolico consiste nel portare all'estremo la gelosia della giovane Logan nei confronti di Zoe.

A dare una svolta in questo senso sarà Douglas, che racconterà un segreto a Hope. Di cosa si tratta?

Beautiful anticipazioni puntate 10-16 maggio 2021 su Canale 5

Sally continua a peggiorare e i sintomi non le lasciano pace. Anche il suo lavoro alla Forrester Creations è compromesso, visto che non è più in grado di disegnare. Steffy nota i bozzetti disastrosi e così parla con Ridge, dicendogli che l'unica soluzione percorribile è quella di licenziare la stilista.

A quel punto interverrà Katie, che deciderà di rompere la promessa fatta a Sally raccontando ai Forrester della sua malattia terminale. Steffy si sentirà in colpa per aver pensato di licenziarla senza aver approfondito le reali motivazioni e così farà marcia indietro.

Sally si sentirà finalmente accolta dalla famiglia Forrester, realizzando il suo desiderio. La notizia della malattia arriverà anche a Wyatt e Flo, che ne rimarranno sconvolti. Flo, in un moto di generosità, proporrà al fidanzato un piano per rendere lieti gli ultimi giorni della giovane stilista.

Sally rassegnata riceve una proposta di Wyatt

Dopo aver ascoltato le parole di Flo, Wyatt accetta di mettere in atto il suo piano per la felicità di Sally, commosso da tanta generosità. La giovane Spectra si troverà così di fronte all'ex fidanzato, che gli proporrà di passare con lui i giorni che le restano.

Katie non si arrende e sprona comunque Sally a cercare una terapia alternativa.

La sua reazione tuttavia, le fa capire di aver insistito per nulla. L'unico desiderio della nipote sembra quello di trascorrere al massimo il tempo che le rimane, senza nessuna illusione.

Hope ascolta il segreto di Douglas

Nel frattempo, Zoe vuole assicurarsi che Thomas sia stato onesto con lei e gli fa una richiesta prima di accettare di diventare sua moglie. Il giovane Forrester sarà ovviamente pronto a spiazzarla. Niente lo ferma dal suo unico obiettivo di arrivare a Hope.

Infine, nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 10 al 16 maggio 2021, Douglas si confiderà con Hope rivelandole un segreto che la farà riflettere e prendere una decisione in merito al suo futuro con Thomas.