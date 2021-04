Jori Delli è una modella in forte ascesa sui social e streamer di Twitch. È stato un volto di Sportitalia, specialmente nei periodi di calciomercato nelle trasmissioni condotte da Michele Criscitiello. Recentemente è apparsa anche negli studi Mediaset ospite di Tiki Taka, programma di Piero Chiambretti. Oltre a essere un personaggio del mondo dello spettacolo, Jori si è da poco laureata. Blasting News ha contattato la ragazza per un'intervista nella quale parlar della sua carriera, del calcio e dei suoi progetti per il futuro.

Chi è Jori Delli

Jori, intanto grazie per aver accettato questa intervista.

Chi è Jori Delli? Quali sono i valori e i principi ai quali si ispira?

Io sono una ragazza di 26 anni, nata nel 1995 e cresciuta nel Veneto, precisamente a Quarto D’Altino in provincia di Venezia. Ho origini albanesi perché i miei genitori sono di lì: mio padre è di Valona, mia madre di Tirana. Sono molto legata alla mia famiglia ed è la ragione per la quale compio tanti sacrifici. Cerco in tutti i modi di essere un punto di riferimento per loro e di aiutarli. Sicuramente la lealtà e la sincerità sono principi a cui tengo molto e mi sono stati tramandati dalla mia famiglia. Le bugie non sono mai state tollerate in casa mia. Mia madre mi ha sempre detto: "Qualsiasi cosa accada mai dire bugie".

Essere sinceri porta ad avere una certa credibilità. Ci tengo a mantenere le mie promesse.

Congratulazioni per la tua recente laurea. Come è stato far conciliare l'essere una studentessa e un personaggio pubblico?

Grazie per le congratulazioni. Mi sono laureata un paio di mesi fa in Ingegneria Gestionale. È stato molto difficile conciliare lavoro e studio, perché il lavoro mi ha distratto.

Magari ricevi determinate somme a livello professionale e poi passi le notti a studiare ed è un po’ demoralizzante perché ti domandi chi te lo faccia fare. Ho però tenuto duro perché mi piace portare a termine le cose che faccio. Non mi prendo mai la briga d'iniziare qualcosa che non riuscirei a finire. Mi sono detta che la laurea l'avrei dovuta prenderla, anche se nella mia vita non avessi avuto l'intenzione di utilizzarla.

Con molta fatica sono riuscita a completare questo percorso.

Jori Delli e il calcio

Jori, tu sei stata un volto storico dei periodi di calciomercato a Sportitalia. Che tipo di esperienza è stata?

Io dovrò sempre ringraziare Sportitalia e il suo entourage di professionisti. L’esperienza è stata unica, mi sono divertita moltissima e non posso che spendere parole positive. Quando lavori e ti diverti il tempo passa in un altro modo. La cosa negativa è che il periodo di calciomercato avviene in contemporanea con le sessioni d’esame. Quelle sono le difficoltà di essere una studentessa d'Ingegneria e nel contempo fare altri lavori in televisione o come modella. Bisogna organizzare il proprio tempo e, anzi, ho dovuto rifiutare alcuni lavori.

Ultimamente sono stata a Tiki Taka, un’esperienza che mi ha fatto molto piacere. Piero Chiambretti è una persona squisita e professionale. Spero di continuare a partecipare a diverse loro puntate. Gli studi Mediaset sono molto importanti e sono felice di aver avuto questa occasione di approdarci.

Che idea ti sei fatta del mondo del calciomercato e c'è una squadra in particolare per cui tifi?

Il calciomercato è come un film thriller. Magari arrivi alla fine e ti aspetti che è quello l’assassino e invece c’è il colpo di scena. Ho visto l’evolversi di tante operazioni e per questo accosto il mercato a quel genere di film. Ci sono stati tanti calciatori accostati per due mesi a una squadra e poi all’ultimo sono stato acquistati da un’altra società.

Sono milanista di tradizione. Mio padre mi ha tramandato l’amore per i colori rossoneri da tifoso sfegatato.

Sei soddisfatta della stagione della tua squadra del cuore?

Sì sono soddisfatta della stagione della mia squadra del cuore. L’obiettivo era la qualificazione in Champions League, quindi per ora ci siamo.

Jori Delli su Twitch

Sui social sei in continua ascesa, ma non solo. Sei anche presente su Twitch.

Oltre al lavoro con i social ho iniziato a fare la streamer su Twitch, una piattaforma americana che sta crescendo. Ci sono persone che vanno in live detti appunto streamer. È diventata praticamente una televisione dove si fa di tutto: si parla di attualità, si gioca, ci sono ospiti. Mi sto cimentando molto in questo.

Mi ero fermata con le live perché mi sono trasferita, mi sono laureata, ma ora ho ripreso. Il mio canale è Jori Delli se qualcuno volesse guardare ciò che faccio.