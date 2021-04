Nuovo appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera seguitissima dei teleschermi di Rai 1. La trama della puntata che andrà in onda il 20 aprile in televisione raccontano che Maria continuerà a struggersi per Rocco. Irene Cipriani, invece, deciderà di prendere le distanze dal magazziniere per non ferire la sua amica. Vittorio Conti, invece, non vorrà collaborare con la moglie.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni martedì 20 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa martedì 20 aprile sui teleschermi italiani narrano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Umberto dimostrerà di avere un asso nella manica per prendersi la rivincita su Cosimo. La contessa Adelaide, infatti, apparirà molto infastidita dopo quello che è accaduto al Circolo. In questo frangente, Bergamini si accorgerà sulla propria pelle che è molto pericoloso mettersi contro la famiglia Guarnieri.

Marta e Vittorio, invece, potrebbero essere coinvolti in una nuova avventura lavorativa negli Stati Uniti. Alan Sterling, infatti, apparirà molto interessato agli abiti presentati dalla collezione del grande magazzino. Per questo motivo, Dante proporrà all'ex capo della Guarnieri di lanciarli sul mercato oltreoceano.

Vittorio non vuole collaborare con Marta

Nel corso della puntata del 20 aprile dello sceneggiato italiano, Vittorio non sembrerà essere particolarmente entusiasta della proposta di Alan Sterling, tanto da smorzare gli entusiasmi di Marta.

Il dottor Conti non se la sentirà di lavorare fianco a fianco con la moglie nonostante abbia intenzione di riallacciare i rapporti. La loro unione, infatti, dimostrerà di avere molte cose da risolvere dopo i rispettivi tradimenti. Una mossa che potrebbe fornire a Dante, il supervisore dell'affare, l'assist per conquistare il cuore di Marta, della quale è follemente innamorato.

Irene si allontana da Rocco per non ferire Maria

Le cose tra Rocco, Irene e Maria, invece, diventeranno sempre più complicate. Il magazziniere e la Venere del grande magazzino non riusciranno a fare chiarezza nei loro sentimenti. Per questo motivo, la Cipriani prenderà le distanze dal cugino di Salvatore per paura di ferire i sentimenti della sarta, diventata una delle sue migliore amiche, nonché coinquilina.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle signore, Beatrice ha confermato a Marta di volersi fare da parte mentre Alan Sterling ha pregato Dante di organizzare un incontro con Marta e suo marito. Infine, Adelaide ha paura che la sua famiglia finisca nei guai dopo le accuse di Cosimo.

La soap opera con l'attore Alessandro Tersigni è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:55 su Rai 1 e in diretta streaming su "RaiPlay".