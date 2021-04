Saranno disponibili da giovedì 8 aprile su Prime gli ultimi due episodi di Lol: chi ride è fuori, la nuova serie sulla comicità firmata Amazon Original. Il tutto arriva dopo l'uscita dei primi quattro episodi avvenuta nella giornata del 1° aprile. Il programma, presentato da Fedez [VIDEO] con la partecipazione di Mara Maionchi, vede in sfida dieci comici, che per rimanere in gara non dovranno fare solamente una cosa: non ridere.

In cosa consiste il gioco

Dieci concorrenti, sei ore insieme e la regola principale: vietato ridere. I 10 comici rimangono rinchiusi per sei ore dentro un piccolo teatro.

Possono avvalersi di costumi, oggetti vari e, soprattutto, delle proprie battute per costringere gli altri a ridere o sorridere. Qualsiasi cenno alla risata viene punito. Controllati da Fedez e Mara Maionchi, che insieme seguono tutto attentamente dalla control room. Alla prima risata il concorrente riceve un'ammonizione, ma alla seconda scatta l'espulsione dal gioco. L'ultimo che riesce a non ridere vince 100.000 euro da donare in beneficenza

Il cast di Lol: chi ride è fuori

Un cast di comici e non, per una battaglia fino all'ultima "non risata", in cui è presente Frank Matano, reduce insieme a Mara Maionchi dall'esperienza di Italia's Got Talent. Attore, comico, Youtuber, è diventato famoso per i suoi video sugli scherzi telefonici.

Ha partecipato a Le Iene ed è apparso sul piccolo e grande schermo, come con il film Tonno Spiaggiato.

Nel cast è presente anche Angelo Pintus. Si è fatto conoscere per le sue partecipazioni a Colorado dal 2009 al 2015. Ha dato vita a numerosi spettacoli teatrali. Ha lavorato anche nel mondo del cinema, dove ha debuttato con il film Tutto molto bello di Paolo Ruffini nel 2014.

Nel cast anche Elio e i The Jackal

Oltre a loro sono presenti anche due componenti dei The Jackal, Ciro Capriello (o semplicemente Ciro) e Gianluca Colucci (in arte Fru), Elio di Elio e le storie tese, Lillo Petrolo, componente del duo comico Lillo e Greg, e Luca Ravenna, sceneggiatore, attore, comico e autore. Attualmente lavora con il gruppo comico The Pills, insieme al quale ha scritto il film Sempre meglio che lavorare uscito nel 2016.

Spazio anche alla parte comica femminile con Michela Giraud, che ha preso parte a molte trasmissioni come Colorado, Stand up Comedy. Presente anche Caterina Guzzanti, che nel 2007 è entrata a far parte del cast di Boris, dove è rimasta per tre stagioni nei panni di Arianna e ha lavorato anche come conduttrice in diversi programmi. Conclude il cast Katia Follesa, comica, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica, nota anche per i suoi esordi nel duo comico Katia e Valeria.