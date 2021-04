Venerdì 2 aprile 2021, l'influencer Tommaso Zorzi compie 26 anni. Allo scoccare della mezzanotte, nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi ci sono stati grandi festeggiamenti. La conduttrice Ilary Blasi è stata la prima a fargli gli auguri mostrando in studio una sua foto da piccolo. Sui social, in particolare su Instagram, non si contano le dediche e gli auguri che gli sono arrivati in queste ore. Tra i tanti messaggi che gli augurano buon compleanno, non poteva non saltare agli occhi, quello del suo ex fidanzato Marco Ferrero, in arte Iconize.

Gli auguri di Iconize per il suo ex fidanzato Tommaso Zorzi

Hanno colpito molto, gli auguri che Iconize ha scritto su Instagram a Tommaso Zorzi. I due in passato hanno avuto una relazione e pare che non si siano lasciati proprio in ottimi rapporti. A sorpresa però, Marco Ferrero ha voluto mettere da parte il passato e ciò che c'è stato tra di loro scrivendo: "Anche se ne sono successe tante e forse fin troppe... ti auguro una giornata piena di luce!!! Auguri Tommy!! Buon Compleanno". Cosa ne penserà Tommaso Zorzi di queste inaspettate parole? Risponderà ai suoi auguri? Questo ovviamente, non è stato l'unico messaggio. A fargli gli auguri, tanti personaggi del mondo dello spettacolo, i suoi ex inquilini del Grande Fratello Vip e i suoi due migliori amici, Aurora Ramazzotti e Francesco Oppini.

Gli auguri di Aurora Ramazzotti e Francesco Oppini al loro amico Zorzi

La figlia di Michelle Hunziker e il figlio di Alba Parietti gli hanno dedicato delle bellissime parole. Aurora Ramazzotti ha postato una loro foto nelle stories Instagram e ha scritto che si sono conosciuti quando erano ancora entrambi dei bambini. Aurora ha poi aggiunto: "Fuoco nel fuoco, una combinazione astrale, esplosiva quanto pericolosa".

La fidanzata di Goffredo Cerza ha detto di non aver mai rinunciato alla loro amicizia, scegliendola giorno dopo giorno, anche quando sparivano dalle loro vite. La nuova iena di Italia 1 ha detto che per lui c'è sempre. Poi ancora ha scritto: "Ti ho sempre ammirato e ti ho sempre voluto proteggere". Aurora infine ha anche aggiunto che dietro la pungente ironia del suo amico Tommaso Zorzi, c'è un mondo infinito che merita di essere protetto.

Francesco Oppini, invece, ha postato una loro foto insieme e sotto lo scatto ha scritto: "Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene, ogni". E poi ancora nelle stories ha aggiunto che chi trova un amico non trova un tesoro, trova un amico e questo è meglio. Infine ha scritto: "Auguri Tommy, ti voglio bene”.