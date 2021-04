Nella notte tra il 25 e 26 aprile si sono svolti gli Academy Awards arrivati alla loro 93esima edizione. Cambio di location quest'anno a Los Angeles che passa dal Dolby Theatre alla Union Station. Sul red carpet e in sala, causa pandemia, solo i nominati. Nel dettaglio, i look del tappeto rosso di questi Oscar 2021.

Gli abiti Valentino Haute Couture scelti dalle star

Niente Oscar per Laura Pausini purtroppo. La cantante era candidata con il brano Io si (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé. Laura ha però certamente stupito con l'abito nero di Valentino Haute Couture scelto per la serata.

Creato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli appositamente per lei, l'abito segue una linea semplice ma sartoriale, in seta lana double. Per completare il look, Pausini ha scelto dei gioielli con diamanti e smeraldi di Bulgari.

Ma non solo la cantante italiana ha vestito Valentino per gli Oscar di quest'anno. Anche l'attrice Zendaya ha vestito lo stilista italiano. Force de beauté è il nome del lungo abito in chiffon di seta giallo indossato dalla giovane. Sempre Bulgari a impreziosire il look con più di 183 carati tra collana, orecchini e bracciale. Ai piedi, i sandali MAX Platform di Jimmy Choo.

Carey Mulligan, candidata nella categoria Miglior attrice protagonista per il film Una donna promettente, ha scelto l'oro del suo abito dal top metallico e gonna a palloncino.

Il capo è stato realizzato in ben 350 ore di lavoro e arriva direttamente dalla Code Temporal Ss21 Collection dell'atelier Valentino.

Sul red carpet anche le creazioni Armani, Gucci e D&G

Anche Armani e Gucci hanno vestito le stelle di questo tappeto rosso. Amanda Seyfried si è presentata con un lungo abito rosso firmato Armani Privè.

Il vestito è un richiamo ai fiori di ibisco, senza spalline e con un taglio che ricorda il fiore ornamentale. La plissettatura, studiata appositamente, richiama i petali dell'ibisco. L'attrice era in corsa nella categoria Miglior attrice non protagonista per il film Mank. Sempre Armani anche per Glenn Close, look composto da tunica e pantaloni dalle tonalità blu.

A completare il tutto, dei guanti en pendant.

Un abito floreale firmato Gucci per Emerald Fennel che si è aggiudicata la statuetta nella categoria Miglior sceneggiatura originale con Una donna promettente. Altra chicca della maison è stata la borsetta a forma di cuore sfoggiata da Celeste Waite. Ha invece stupito con un abito Gucci color cipria l'attrice Vanessa Kirby che ha scelto di portare i capelli raccolti e un filo di diamanti al collo.

Dolce&Gabbana per Halle Berry che ha scelto un abito color lampone senza spalline e dallo scollo a cuore, impreziosito da un fiocco in vita. Meno apprezzata l'acconciatura. L'attrice si è presentata con un caschetto che, secondo i critici, stonava con il resto del look.