Le anticipazioni della soap Tv Endless Love riguardanti la puntata in onda nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre 2024 rivelano che Kemal giocherà un brutto tiro a Emir, impedendo la sua elezione a presidente della holding Kozcuoğlu. Soydere riuscirà a far eleggere un uomo di sua fiducia e questo dopo aver rivelato ai soci che Emir ha sottratto del denaro dalla società trasferendo i soldi all'estero. Asu, intanto, farà il doppio gioco con Tarik allo scopo di tenerlo ancora in pugno.

Kemal blocca l'elezione di Emir a presidente della holding

La trama del 25 ottobre riprenderà dal momento in cui la lotta tra Kemal e Emir di farà sempre più accesa, soprattutto dopo che Soydere ha scoperto di essere il padre di Deniz.

Nihan avrà timore che Kozcouglu possa fare del male alla bambina e non nasconderà le sue paure a Kemal, il quale penserà a come distruggere il rivale una volta per tutte. L'occasione giungerà nel momento in cui si svolgerà il consiglio di amministrazione della holding Kozcouglu per eleggere il nuovo presidente. Emir sarà certo della sua elezione, ma Kemal gli giocherà un brutto tiro rivelando ai soci che il rivale ha trasferito del denaro dell'azienda all'estero. Kemal avrà le prove di quanto affermato e quindi i soci decideranno di non eleggere Emir come presidente. Kemal riuscirà così a far eleggere un uomo di sua fiducia, un certo Irfan Aktanmaz.

Asu fa il doppio gioco con Tarik: anticipazioni del 25 ottobre

Ovviamente, Emir non prenderà affatto bene tutto questo e la sua sete di vendetta verso Soydere aumenterà ancor di più. Intanto, Asu farà credere a Tarik che lei può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir, ma sarà solo un piano della donna e del fratello per tenere ancora in pugno l'uomo.

Nelle trame successive, Nihan avrà timore che il marito possa portare Deniz all'estero e, per evitare questo, penserà ad un piano insieme a Kemal per rapire la bambina. L'occasione giusta giungerà nel momento del trasloco di Leyla a casa Kozcuoğlu. La bimba verrà portata via da Zehir che poi attenderà l'arrivo di Kemal in un luogo segreto.

Nel piano saranno coinvolti anche Fehime e Huseyn, i quali verranno però smascherati da Banu che avvertirà immediatamente Emir. Quest'ultimo chiamerà la polizia, ma non riuscirà a trovare la bambina, visto che Zeynep riuscirà ad avvisare Kemal.

Endless Love si ferma il 1° novembre

Endless Love non andrà in onda il prossimo 1° novembre. Al suo posto, Mediaset trasmetterà il film della serie Inda Lindstrom. La soap tornerà regolarmente in onda il giorno successivo con nuovi episodi inediti. Nel corso del mese di novembre ci saranno ulteriori cambi nella programmazione della dizi turca. Per almeno due settimane, infatti, oltre all'appuntamento in prima serata del giovedì, ci sarà anche quello del venerdì sera.