Il palinsesto estivo di Canale 5 riserverà diverse novità al pubblico amante delle "dizi", ovvero le Serie TV turche come DayDreamer, Bitter Sweet e Cherry Season che negli ultimi anni hanno appassionato il pubblico italiano e lo hanno accompagnato durante la calda stagione estiva della rete ammiraglia Mediaset, che come ogni anno rimane nel daytime del pomeriggio orfana di Uomini e Donne. Per la stagione in arrivo, però, pare ci siano due grandi sorprese. Non solo Can Yaman rimarrà in pianta stabile, insieme a Özge Gürel, con Bay Yanlış (che in Italia dovrebbe essere tradotto in Mr.

Wrong), in Italia arriverà anche la storia di Eda e Serkan, raccontata in Sen Çal Kapımı, ovvero Love is in the air.

Arriva su Canale 5 Sen Çal Kapımı: la serie è già in onda su Mediaset España

Dovrebbe prendere il nome di Love is in the air, la serie tv turca che prossimamente potrebbe approdare sui teleschermi di Canale 5. La dizi vede come protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin, rispettivamente nei panni di Eda Yıldız e Serkan Bolat. La serie, in terra iberica, è stata già acquistata da Mediaset España Comunicación e attualmente è in onda su Telecinco.

La prima stagione di Sen Çal Kapımı è composta da 39 puntate della durata circa di due ore e in Turchia sono andate in onda dall'8 luglio 2020, fino al 17 aprile 2021 e al momento non è stata ancora ufficializzata una seconda stagione.

Love is in the air racconta la storia che vede come protagonisti Eda e Serkan

Sen Çal Kapımı racconta la storia di Eda, una ragazza senza genitori, che si trova in difficoltà a realizzare i suoi sogni. Studentessa di Architettura Paesaggistica, con nel cuore il sogno dell'Italia, Eda si è vista costretta ad abbandonare l'università dopo che le è stata tolta la borsa di studio che le veniva consegnata grazie al contributo dell'azienda Art Life Architecture, guidata da Serkan Bolat.

Da quel giorno, lavora nel negozio di fiori di cui era proprietaria la mamma.

La ragazza vedrà l'uomo come il distruttore dei suoi sogni, ma un giorno avrà l'opportunità di affrontarlo. Infatti, Serkan verrà invitato in università per tenere un discorso proprio nel giorno della consegna delle lauree in Architettura e la ragazza, insieme alle sue amiche Melo, Fifi e Ceren, si presenterà alla consegna.

Eda, oltre ad affrontare Serkan davanti a tutti, deciderà di vendicarsi. Dopo aver scoperto qual è la macchina dell'uomo, deciderà di farle un bel graffio nella fiancata e di scriverci qualcosa sopra con il rossetto. La ragazza, però, non potrà immaginare che Serkan si troverà proprio dentro l'auto e da quel momento in poi inizierà una storyline intricata che li vedrà coinvolti in prima persona.