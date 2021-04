Mentre Daydreamer sta per giungere alla conclusione, una nuova soap tv turca sta per prendere il via su Canale 5. Si tratta di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie con Can Yaman e Ozge Gurel. La serie dovrebbe essere trasmessa già a partire dal mese di maggio, mese in cui si concluderà l'altra soap turca DayDreamer. Di seguito si riportano alcuni dettagli su trama, protagonisti e messa in onda.

Mr Wrong da maggio-giugno su Canale 5

Una nuova serie tv turca con protagonista Can Yaman sta per sbarcare su Canale 5. È quanto emerge dai promo trasmessi dai canali Mediaset in questi giorni.

Mr Wrong, questo il titolo della nuova soap Tv turca, dovrebbe essere trasmessa già a partire dal mese di maggio e, stando alle indiscrezioni, oltre che nel day time, andrà in onda anche nella prima serata del venerdì. La protagonista femminile è Ozge Gurel, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Nazli in Bitter Sweet, altra soap di successo trasmessa in Italia un paio d'anni fa.

Mr Wrong, Can Yaman sarà Ozgur Atadoy

Di cosa parlerà Mr Wrong? Da quanto si apprende, si tratta della storia di Ozgur Atadoy (Can Yaman), un ragazzo che ha perso la fiducia nell'amore e non vuole più impegnarsi e di Ezgi Inal (Ozge Gurel), la sua vicina di casa che, al contrario, ha un animo da eterna sognatrice.

I due stringeranno un accordo. Lei fingerà di essere la sua fidanzata, mentre lui ricambierà dandole dei consigli su come conquistare un uomo. Con il passare delle puntate, i due impareranno a conoscersi meglio e i telespettatori scopriranno se i loro due mondi così diversi potranno incontrarsi. Ecco di seguito il promo trasmesso dalle reti Mediaset.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è Can Yaman che torna con 'Mr Wrong' insieme a Özge Gürel, prossimamente su #Canale5 e su Mediaset Play Infinity! 🔥https://t.co/tZYd9gdHC3 — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 23, 2021

Dopo DayDreamer, Can Yaman torna su Canale 5 con Mr Wrong

Stando alle primi indiscrezioni, le puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, saranno 42 e avranno una durata di 45 minuti ciascuna.

Al momento non è ancora stata ufficializzata la data della prima messa in onda anche se i rumors parlano di maggio. Tra qualche settimana infatti, arriverà alla conclusione l'altra serie con Can Yaman, Daydreamer, e non è escluso che subito dopo, inizierà la programmazione di Mr Wrong. La nuova soap, il cui titolo originale è Bay Yanlis, è già stata trasmessa con successo sia in Turchia che in Spagna. Can Yaman, per interpretare il ruolo di Ozgur, ha imparato a suonare la batteria e a ballare il tango. Sul set ha avuto modo di rincontrare Ozge Gurel, sua collega e amica, già sua compagna di set in Bitter Sweet. Proseguono intanto I Gossip su Can Yaman, sempre più al centro dell'attenzione mediatica per la storia d'amore con Diletta Leotta.

Negli ultimi giorni si era parlato di crisi tra i due ma, nelle ultime ore, l'attore e la conduttrice di DAZN, sono riapparsi felici insieme.