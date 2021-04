Sabato 24 aprile andrà in onda la sesta puntata di Amici, quella che è stata registrata un paio di giorni fa. Le anticipazioni che sono circolate, hanno fatto sapere che al termine delle tre manche della serata sono finiti al ballottaggio: Deddy, Raffaele e Samuele. Il ballerino è stato salvato dalla giuria, mentre i due cantanti hanno raggiunto la casetta per scoprire il nome dell'eliminato. Stando a un'indiscrezione che alcuni blog stanno riportando, a lasciare la gara sarebbe stato il calabrese Renda, l'allievo nel quale Arisa ha creduto tanto sin dall'inizio del programma.

Eliminazione importante ad Amici 20

A meno di un mese di distanza dalla finale della ventesima edizione, i fan di Amici stanno per assistere ad una puntata fondamentale per il prosieguo della gara. Il 24 aprile andrà in onda su Canale 5 il serale che è stato registrato giovedì 22 aprile, quello di cui sono già disponibili le anticipazioni.

La sfida è cominciata con il confronto tra il team Arisa-Cuccarini e quello Zerbi-Celentano: questi ultimi due prof hanno avuto la meglio al termine della prima manche, così è toccato a Raffaele lasciare temporaneamente la competizione.

La seconda partita si è risolta sempre a favore dei ragazzi capitanati da Rudy e Alessandra, perciò al ballottaggio è finito il ballerino Samuele.

Deddy è l'ultimo ad aver completato il terzetto degli allievi a rischio eliminazione, quelli che si sono esibiti davanti alla giuria con i propri cavalli di battaglia.

L'esito del ballottaggio di Amici 20

Come accade ogni settimana da un mese e mezzo a questa parte, anche sull'esito del ballottaggio della sesta puntata del serale sono trapelate indiscrezioni.

In rete, infatti, circola il nome dell'allievo che avrebbe lasciato la competizione a poche registrazioni dalla fine, quello che sarebbe uscito sconfitto dallo spareggio di fine serata.

Alcuni blog, dunque, in queste ore riportano il seguente rumor: "Non posso svelarvi come l'ho saputo, ma posso dirvi per certo che ad essere eliminato è stato Raffaele".

"Come Martina la scorsa settimana, anche lui era consapevole che non sarebbe stato Deddy l'eliminato. Maria De Filippi era dispiaciuta per lui e lo ha ringraziato per essere sempre stato un signore", si legge ancora sul web il 24 aprile.

Gli ospiti e i colpi di scena della sesta puntata di Amici

Stando a questa notizia ancora tutta da confermare, l'eliminato della sesta puntata serale di Amici sarebbe Raffaele Renda, il cantante calabrese che ha fatto parte del team Arisa-Cuccarini.

Il giovane avrebbe perso il ballottaggio con Deddy, un altro cantautore della ventesima edizione che ha già rischiato più volte di essere escluso dalla gara a poche settimane dal suo inizio. Il torinese, infatti, ha vinto gli spareggi con Martina Miliddi sabato scorso e con la fidanzata Rosa Di Grazia un paio di puntate fa: insomma, il ragazzo è stato sempre salvato dalla giuria del programma ad un passio dall'addio.

Tra le altre anticipazioni che circolano sull'appuntamento con il talent-show che sarà trasmesso il 24 aprile su Canale 5, spiccano le seguenti: gli ospiti sono stati Annalisa per il momento musicale e Nino Frassica per quello comico, Zerbi e Celentano hanno vinto due manche su tre e Aka7even è riuscito a conquistare il suo primo punto con l'inedito "Loca".

Anche questa volta, infine, il premio Tim è stato assegnato a Giulia: la ballerina è stata eletta dal pubblico in studio come l'allieva che ha proposto la performance migliore della serata, e questo è accaduto per la sesta volta consecutiva. La fidanzata di Sangiovanni, dunque, si appresta a vincere il montepremi di 30mila euro che Tim ha messo in palio per i ragazzi.