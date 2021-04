Le anticipazioni della soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 12 al 16 aprile, Ariane caccerà Robert e Werner dal Fürstenhof, poi ordinerà alcuni lavori all'impianto elettrico, durante i quali l'hotel dovrà essere completamente vuoto.

In seguito accadranno alcune vicende inaspettate: Tim lascerà Amelie e confesserà il suo amore a Franzi, Cornelia sarà attratta dal suo istruttore di rafting, mentre André cadrà nel fiume e verrà portato via dalla corrente.

Tempesta d’amore: Selina salva Ariane dall'aggressione di Robert

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Selina salverà Ariane dall’aggressione di Robert, poi accompagnerà la donna da Michael.

Ariane non riscontrerà gravi danni dopo lo scontro con Salfeeld, anzi - quando si riprenderà - sarà subito pronta ad agire e prenderà alcune decisioni importanti: dapprima la donna caccerà Werner e Robert dal Fürstenhof e poi darà l’ordine di svuotare l’hotel, per iniziare i lavori di rinnovamento all’impianto elettrico. Intanto Christoph sarà convinto che la donna abbia in mente qualcosa di losco.

Franzi si sveglia nel bosco e si infuria con Tim

Franzi si sveglierà nel bosco e si infurierà con Tim, poiché scoprirà che l’uomo aveva con sé il telefono che aveva detto di aver dimenticato in camera.

In seguito Steffen si mostrerà assai geloso con la sua amata, ma poi gli chiederà scusa. Nel frattempo Michael sarà impegnato a studiare per il quiz e rivelerà a Rosalie di amare il calcio. Poco dopo la donna dichiarerà il suo amore a Michael, ma lui avrà una strana reazione e risponderà soltanto “grazie”. Rosalie resterà assai delusa dal comportamento del suo amato e non saprà come comportarsi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel contempo Steffen riceverà un particolare pacco per posta, poco dopo l’uomo lo aprirà e scoprirà che sua madre le ha inviato il vestito da sposa indossato per il suo matrimonio con Dirk.

Robert organizza una gita per i dipendenti dell'hotel

Al Fürstenhof sarà il momento di eseguire i lavori ordinati da Ariane, per il rifacimento dell’impianto elettrico.

Intanto Amelie confesserà a Selina di aver paura di perdere Tim per sempre. I sospetti della donna saranno giusti, poiché l’uomo prenderà all’improvviso una drastica decisione e lascerà Amelie. In seguito Tim confesserà a Franzi di essere innamorato di lei e di aver lasciato Amelie: la donna, però, avrà una reazione inaspettata e gli dirà che ha intenzione di sposare Steffen.

Amelie, invece, sarà disperata per la decisione improvvisa di Tim, così andrà a sfogarsi con Selina. La donna cercherà in tutti modi di rassicurarla, dicendole che prima o poi anche lei troverà l’uomo giusto. Robert, intanto, organizzerà una gita sul fiume per tutti i dipendenti dell’hotel. Poi l’uomo e Cornelia chiederanno a Rosalie di partecipare all’evento, ma la donna inizialmente rifiuterà l’invito.

André batte la testa su una roccia

Rosalie scoprirà che alla gita parteciperà anche Michael, così cambierà idea e deciderà di accettare l'invito. Successivamente Christoph andrà a trovare Werner in ospedale e lo informerà del fatto che Ariane ha intenzione di chiudere l’hotel per qualche giorno. Subito dopo accadrà qualcosa di inaspettato e Christoph si ritroverà legato imbavagliato nella cantina dell’hotel, mentre i complici di Ariane si appresteranno a circondare il Fürstenhof di esplosivi.

Intanto, tutti i dipendenti dell’hotel saranno al sicuro, poiché saranno partiti per il campeggio, durante il quale accadranno strane vicende: Cornelia prenderà una cotta per l’istruttore di rafting, Alfons avrà molta nostalgia di sua moglie, mentre Rosalie e André non faranno altro che litigare: l’uomo verrà preso in giro da tutto il gruppo, così deciderà di andarsene all’improvviso.

Durante il percorso di ritorno, Andrè inciamperà all’improvviso e batterà la testa su una roccia, poi cadrà nel fiume e sarà portato via dalla corrente.