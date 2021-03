Gemma Galgani ha preso una decisione inaspettata e che ha lasciato senza parole gli opinionisti di Uomini e donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti. La Galgani ha incontrato di nuovo Nicola Vivarelli: quest'ultimo, dopo essere stato lontano dal programma per circa tre mesi, è rientrato nel parterre maschile e il suo ritorno non ha lasciato indifferente Gemma. I due, durante la registrazione avvenuta in data 27 marzo, hanno voluto chiarire di essersi rivisti in amicizia. Sarà così oppure c'è ancora un futuro per la Galgani e Sirius?

L'incontro in amicizia tra la Galgani e Vivarelli

Secondo quanto riportato sul web Gemma ha confessato di aver visto fuori dagli studi Nicola.

La dama ha ammesso che rivedere tra i cavalieri il suo ex pretendente non l'ha lasciata per nulla indifferente. In ogni caso, entrambi hanno voluto precisare che si sono visti in amicizia: prima della partenza di Sirius per motivi lavorativi, tra i due non scorreva buon sangue. Tra Gemma e Nicola i rapporti si erano interrotti in modo brusco e non vi era stato modo di porre fine alla guerra.

Nicola ha ammesso che una volta rientrato nel programma ha sentito alcuni personaggi di Uomini e Donne e tra questi c'è stata anche Gemma. Si tratterà di un modo soft per riprendere pian piano i contatti e riprovare a frequentarsi? Entrambi hanno giurato di no, ma nulla è impossibile. Non sarebbe la prima volta che Gemma cerca di riallacciare i rapporti con uno dei cavalieri con il quale in precedenza aveva chiuso in malo modo.

Gemma delusa da Roberto

Intanto, Gemma ha dovuto subire un nuovo rifiuto che l'ha fatta disperare riducendola addirittura in lacrime. Infatti, sempre in occasione della registrazione del 27 marzo, la dama torinese ha affermato di provare un forte interesse nei riguardi di Roberto con il quale è già uscita. Il cavaliere, però, ha immediatamente aggiunto di non provare nulla se non amicizia nei riguardi della Galgani, poiché uscendo anche con Isabella ha capito di voler approfondire la conoscenza solo con quest'ultima.

E per Gemma non è finita qui. La dama ha dovuto far fronte agli attacchi di Tina Cipollari che in precedenza l'aveva accusata di essere stata amante di Walter Chiari, tirando fuori alcune presunte dichiarazioni rilasciate ad un settimanale diverso tempo fa. In ogni caso, riesumata la famosa intervista, Gemma ha potuto dimostrare di non aver mai detto nulla di simile, facendo infuriare di fatto la bionda opinionista.

Insomma, come al solito per la dama piemontese è stata una puntata davvero molto movimentata. Cercherà conforto nel ritrovato rapporto con Nicola?