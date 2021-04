Sono passati mesi dall'ultima apparizione tv di Aurora Tropea, ex dama di U&D. Nel corso di una diretta Instagram che ha fatto con l'amica Veronica Ursida, la romana ha spiegato perché non è più tornata in trasmissione, confermando per la prima volta di essere ricorsa alle vie legali contro qualcuno, senza specificarne il nome. La donna ha anche precisato di non aver denunciato la redazione del dating-show, sebbene si sia sentita offesa da più parti quando partecipava alle registrazioni.

Aurora torna a parlare dopo l'addio a U&D

Per un paio d'anni è stata una delle protagoniste assolute della versione Over di U&D ma, dopo essere finita al centro di un'accesa discussione con l'ex Giancarlo, Aurora Tropea ha deciso di abbandonare lo show definitivamente.

Nel corso di una chiacchierata social con Veronica Ursida, l'ex dama ha reso pubblici gli sviluppi che ha avuto il suo controverso rapporto con Cellucci.

Dopo essere stata accusata di aver inviato filmini un po' osè al cavaliere che stava frequentando (cosa che non è mai stata dimostrata), la romana ha sbottato: "Ho denunciato chi dovevo, se l'è meritato perché non si può infangare una donna in un periodo come questo".

"Sono stata malissimo ma ora spero che la giustizia faccia il suo corso", ha aggiunto l'ex volto del programma di Maria De Filippi su Instagram.

'Attacchi dagli opinionisti'

Aurora ha anche parlato di quello che sarebbe successo nelle ultime puntate di U&D a cui ha preso parte, quelle in cui è stata accusata di falsità da vari membri del cast.

"Era tutto organizzato per farmi passare per quella arrabbiata e sempre triste, quando io sono una persona allegra", ha fatto sapere l'ex dama del Trono Over prima di lanciare una frecciatina velenosa nei confronti di due storici protagonisti della trasmissione Mediaset.

"Gli opinionisti ci hanno sempre attaccato per nulla", ha aggiunto Tropea in merito all'atteggiamento ostile che Gianni Sperti e Tina Cipollari avrebbero avuto nei suoi confronti e in quelli dell'amica Veronica.

"A volte si esagera, come nella puntata dove sono uscita", ha detto la romana prima di spiegare per filo e per segno quali sono le sue intenzioni future.

Aurora non torna a U&D dopo la denuncia

Tornando alla denuncia che ha fatto dopo l'addio a Uomini e donne, Aurora ha aggiunto: "Ho denunciato soltanto chi dovevo e non la redazione in quanto non è stata colpa loro".

"Avrei denunciato anche qualche bullo ma non l'ho fatto", ha chiosato Tropea senza fare i nomi delle persone alle quali ha risparmiato beghe legali future.

La donna, comunque, ha fatto sapere di essersi sentita vittima di una violenza psicologica quando era in trasmissione.

Nonostante tutto, però, l'ex dama sembra non essere intenzionata a rientrare nel cast.