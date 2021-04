La programmazione settimanale di Un passo dal cielo 6 prosegue ogni giovedì in prima serata su Rai 1. La serie televisiva con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello ha esordito l'1 aprile con i primi due episodi per poi proseguire con il terzo e quarto giovedì 8 aprile. La nuova stagione si è da subito mostrata in una veste nuova con il ritorno di Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi e l'arrivo di personaggi inediti come Carolina Volpi, interpretata da Serena Iansiti. Quest'ultima, reduce dal successo de Il commissario Ricciardi, ha debuttato nella sesta stagione della fiction nel ruolo ironico e più scanzonato di una finta vegana che organizza matrimoni ecosostenibili.

Durante un'intervista a Nuovo Tv, l'attrice ha rivelato qualche anticipazione sul personaggio di Carolina, spiegando che la donna "ha un passato misterioso".

Anticipazioni da Serena Iansiti che interpreta Carolina nella fiction Un passo dal cielo 6, 'una truffaldina che imbroglia i ricchi'

Serena Iansiti è una delle new entry nel cast femminile di Un passo dal cielo 6, insieme ad Anna Dalton e Aurora Ruffino. L'attrice trentacinquenne, nota per i suoi ruoli nelle serie tv I bastardi di Pizzofalcone, Squadra Antimafia e nella recente Il commissario Ricciardi, è stata introdotta nella fiction ambientata in Veneto come una giovane donna che vive destreggiandosi tra una truffa e l'altra a danno delle persone benestanti.

L'interprete di Latina ha anticipato qualche aspetto del suo personaggio definendola "una che si arrangia" perchè "ha vissuto un passato misterioso e tormentato". Inoltre, ha rilasciato qualche spoiler sul suo rapporto con il commissario interpretato da Enrico Ianniello: "Andando avanti nel corso delle puntate, Vincenzo resterà sorpreso da Carolina".

Serena Iansiti su Carolina di Un passo dal cielo 6: 'É una donna intraprendente'

L'attrice originaria di Napoli ha ammesso di riconoscersi nel personaggio di Carolina, una donna "divertente e intraprendente". La new entry di Un passo dal cielo 6 ha dichiarato: "Anche io ho voglia di fare. Anche se viviamo vite diverse e non abbiamo lo stesso trascorso, mi sento vicina a lei nel coraggio di non darsi per vinta.

Diciamo che anch'io sono una donna che non si arrende davanti agli ostacoli". Il ruolo della finta ecologista non è il primo personaggio intraprendente portato sul piccolo schermo da Serena Iansiti. Basti pensare all'indipendente Livia Lucani de Il commissario Ricciardi o alla disinibita dottoressa Martone de I bastarsi di Pizzofalcone. Queste due donne, proprio come Carolina, cercano di andare avanti per la propria strada, nonostante le difficoltà della vita.