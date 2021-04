L'ex dama del Trono Over di Uomini e donne Valentina Autiero è intervenuta sul suo profilo Instagram dopo la messa in onda della puntata dell'8 aprile per dire la sua sulla tronista Samantha Curcio. All'ex dama non è piaciuto l'atteggiamento della tronista, tanto da arrivare a dire di non tollerare proprio la ragazza. I commenti sono continuati tirando in ballo anche il cavaliere Luca Cenerelli, accusato di fingere interesse per le dame solo per stare al centro dello studio.

All'ex di U&D Valentina Autiero non piace Samantha: 'Quanta ipocrisia in questa ragazza'

L'ex protagonista di Uomini e donne Valentina Autiero ha voluto commentare su Instagram, l'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda ieri. Nel dettaglio, all'ex dama del trono Over non è piaciuto l'atteggiamento di Samantha Curcio che, in puntata, ha avuto un acceso scontro con il corteggiatore Alessio, accusandolo di non saper affrontare i problemi che la vita ti mette di fronte. Una provocazione quella della tronista che è parsa però più come un gesto di superiorità e che non è affatto piaciuto a Valentina Autiero. L'ex dama infatti, sul suo profilo Instagram, ha così commentato: "Quanta ipocrisia in questa ragazza".

Valentina Autiero su Samantha Curcio: 'Non la tollero proprio'

Sembra che la tronista curvy di U&D non abbia fatto presa su Valentina, la quale non le ha risparmiato alcune frecciatine, come quella in cui, prendendo le difese di Alessio, ha dichiarato: "Che cavolo ne sa di una persona che conosce a stento", per poi aggiungere riferendosi a Samantha: "Io questa proprio non la tollero".

Non c'è simpatia tra Valentina Autiero e Samantha e, dopo la messa in onda della puntata di ieri, ancor meno. Dando uno sguardo a ciò che è avvenuto, ciò che ha fatto storcere il naso a molti e al corteggiatore Alessio in particolare è stato il fatto che durante l'esterna tra Samantha e l'ex tentatore Bohdan, i due abbiano parlato di Alessio soffermandosi sulla sua situazione agiata.

Non c'è da stupirsi se il corteggiatore se la sia presa e che, rivolgendosi a Bohdan sia sbottato dicendogli: "Tu di me non parli perché non mi conosci".

Uomini e donne, Autiero si scaglia anche contro il cavaliere Luca

Sempre attraverso il medesimo post su Instagram, Valentina Autiero ha continuato a manifestare il suo disappunto contro la tronista e le sue recenti esternazioni a Uomini e donne. Oltre a non tollerare Samantha Curcio, l'ex dama ne ha anche per il cavaliere Luca Cenerelli, accusato di fingere interesse per alcune dame per far parlare di sé. Sarà proprio così? Il cavaliere anche nella puntata di ieri ha fatto rimanere in studio una delle tre signore giunte per conoscerlo, suscitando il malumore di Elisabetta che, sul finire della puntata, è scoppiata in lacrime.