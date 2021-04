Proseguono le storie e gli intrecci de Il Paradiso delle Signore, la soap italiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. La fiction daily è giunta quasi al termine della quinta stagione caratterizzata da tradimenti, amori inaspettati e nuovi volti. Tra questi ultimi vi è un personaggio entrato piano piano in scena come arrivare di Adelaide ed emerso nelle ultime settimane come vera e propria antagonista. Si tratta di Fiorenza Gramini, la quale non ha avuto alcuno scrupolo nel rivelare a Vittorio la tresca tra suo cugino Dante e la moglie dell'imprenditore.

In un'intervista rilasciata al sito Tv Soap l'interprete della vicepresidentessa, l'attrice Greta Oldoni, ha parlato nel suo personaggio, di come abbia acquistato via via più spazio, anticipando: "Sarà bello vederne l'evoluzione".

Greta Oldoni de Il Paradiso delle signore: 'Una scossa alla guerra di Fiorenza'

"Fiorenza Gramini è molto elegante sia esteticamente che nelle formalità, cioè dice cose tremende in modo distaccato". Così definisce il suo personaggio l'attrice Greta Oldoni, uno dei nuovi volti della quinta stagione de Il Paradiso delle signore. La vicepresidentessa del Circolo è stata introdotta come personaggio quasi "da tappezzeria", ma ha conquistato più spazio con l'arrivo del cugino Dante Romagnoli, responsabile della momentanea separazione della coppia Vittorio - Marta.

Nel corso dell'intervista l'attrice milanese ha dichiarato: "Dall'entrata in scena del cugino, Fiorenza ne ha approfittato per affrancarsi di tutte le umiliazioni subìte dalla contessa di Sant'Erasmo. ha preso la palla al balzo per riscattarsi da tutte le umiliazioni subite da Adelaide. Dante è stato il motivo che l’ha spinta a reagire al potere della Contessa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Queste ultime puntate hanno dato scossa alla guerra di Fiorenza".

Una nuova antagonista ne Il Paradiso delle signore, Fiorenza Gramini: una donna che ha smania di potere

Tra difetti di Fiorenza Gramini, per l'attrice che la interpreta, si può annoverare la sua smania di potere e di rivincita nei confronti di Adelaide. Questi aspetti, però, tendono ad offuscarle la mente e inevitabilmente la portano a non essere del tutto lucida.

Un altro difetto è la sua crudeltà nel fare delle rivelazioni senza tenere in considerazione la reazione che provoca nell'altro. Per Greta Oldoni dare vita ad un personaggio come Fiorenza è stato complesso e ha cercato di costruire le sue sfaccettature dandogli uno spessore tridimensionale, come se esistesse nella realtà. Ha ammesso: "Interpretare un personaggio così negativo è difficile, ma interessante".

L'interprete di Fiorenza de Il Paradiso delle signore: 'É una provocatrice'

Sempre durante l'intervista, l'interprete Greta Oldoni ha anticipato che ci sarà un'evoluzione nel personaggio all'interno della fiction e sarà "bello l'effetto sorpresa". Dunque, la rivalità con Adelaide continuerà perché, secondo l'attrice, Fiorenza è un personaggio che crea scompiglio e a cui piace provocare.

Alla domanda su quale aspetto della donna vorrebbe focalizzare l'attenzione, l'interprete ha risposto che sceglierebbe di indagare sul marito di cui non si conosce nemmeno il nome. In alternativa, si potrebbe parlare della famiglia di origine di Fiorenza, visto che si parla spesso di un padre e mai di una madre. Infine, l'attrice ha dichiarato di non voler anticipare troppo sulla Gramini, perchè Il Paradiso delle signore si basa sull'intreccio che non si sa mai come va a finire e sarebbe giusto mantenere un po' di mistero sulle trame delle prossime puntate.