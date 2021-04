In Una vita, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Marcia verrà arrestata con l'accusa di aver ucciso Ursula. Sarà in questo frangente che Santiago e Felipe metteranno da parte i loro dissapori e uniranno le forze per cercare di far scagionare la giovane Sampaio. Riusciranno a riportarla in libertà?

Una vita, anticipazioni: Marcia arrestata per l'omicidio di Ursula

Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle prossime settimane. Ursula Dicenta infatti, uscirà definitivamente di scena, uccisa da Santiago Becerra con la complicità di Genoveva.

L'ex istitutrice, prima di esalare l'ultimo respiro, manderà una maledizione all'indirizzo della sua ex alleata ma con il passare delle puntate, sarà invece Marcia ad avere la peggio. Sampaio infatti, verrà arrestata dal Commissario Mendez, il quale la accuserà dell'omicidio di Ursula. Il tutto dopo che, nella tasca della giacca della defunta, verrà rinvenuto un fazzoletto con le iniziali di Marcia. Si intuirà quindi, che questo, farà parte di una sorta di vendetta postuma di Ursula.

Felipe e Santiago si alleano per scagionare Marcia

In molti si chiederanno il motivo per il quale Ursula, anche da morta, cercherà di far ricadere la colpa del suo assassinio su Marcia. Il mistero sarà presto svelato, visto che, proprio a causa dell'arresto, Marcia non potrà più allontanarsi da Acacias come aveva in programma e si riavvicinerà invece a Felipe.

Il riavvicinamento tra i due non farà affatto piacere a Genoveva, la quale noterà che il suo futuro marito sarà più interessato alle sorti della giovane brasiliana piuttosto che della sua gravidanza. Felipe infatti, assumerà la difesa di Marcia, con il benestare di Santiago. I due uomini, quindi, metteranno da parte i rancori e le gelosie del passato per il bene di Marcia.

Entrambi vorranno liberarla a tutti i costi e per questo faranno fronte comune.

Una vita: Felipe difende Marcia, i due sempre più vicini

Sarà Felipe a difendere Marcia nel corso del processo per l'omicidio di Ursula e questo assorbirà gran parte del suo tempo. L'uomo inoltre, non riuscirà a mostrarsi felice della gravidanza di Genoveva, anche se sarà all'oscuro del fatto che non sia lui il padre della creatura.

Con il prosieguo delle puntate, il legame tra Marcia e Felipe si rinforzerà sempre più e ciò farà presupporre che questo sia il motivo per il quale la defunta Ursula avrà cercato di incolpare Marcia. La vicinanza tra Sampaio e l'avvocato se tutto dovesse concludersi nel migliore dei modi, potrebbe mettere fuori gioco Genoveva, l'ex alleata e nemica di Ursula. Una diabolica vendetta quella messa in atto da Dicenta, il cui esito lo si scoprirà solo con le prossime anticipazioni di Una vita.