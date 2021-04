Cresce l'attesa per la sesta puntata del serale di Amici 20, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che si sta avviando verso le battute conclusive di questa seguitissima edizione. Un successo che non conosce limiti quello del programma di Canale 5, che tutte le settimane si assicura la leadership indiscussa sul pubblico attivo. Anche questa sesta puntata, così come quelle precedenti, verrà registrata in anticipo rispetto alla messa in onda prevista per sabato 24 aprile in prime time dalle 21:30 circa.

Registrazione Amici 20 sesta puntata in programma il 22 aprile

Nel dettaglio, fonti vicino a Blasting News rivelano che la registrazione della sesta puntata di Amici è in programma giovedì 22 aprile: l'orario d'inizio è fissato intorno alle 17:30 circa. Sono ammessi soltanto un numero limitato di spettatori che potranno accedere agli studi Mediaset solo dopo essersi sottoposti a un test rapido anti Covid-19.

Anche questa settimana, lo show condotto da Maria De Filippi si preannuncia ricco di sorprese e di nuovi guanti di sfida per i concorrenti che sono rimasti in gara e che stanno "combattendo" con le unghie e con i denti per poter riuscire a conquistare un posto per la finale del talent show in programma a metà maggio su Canale 5.

Tra i guanti di sfida di questa sesta puntata del serale vi è quello proposto da Rudy Zerbi, che ancora una volta ha chiesto ai concorrenti Deddy e Tancredi di scendere in campo.

Deddy, Serena e Tancredi a rischio eliminazione dal serale di Amici 20

I due cantanti si cimenteranno sulle note di un brano di Ed Sheeran, ma Zerbi ha fatto sapere che a un certo punto dell'esibizione la musica sparirà e Deddy e Tancredi dovranno continuare a cantare lo stesso, senza perdere l'intensità richiesta dal pezzo.

Insomma una sfida che, sicuramente, non passerà inosservata, complice il fatto che Deddy e Tancredi sono tra i concorrenti a rischio per questa sesta puntata del serale di Amici 20.

Entrambi infatti, fino a questo momento, sono capitati più volte al rush finale per l'eliminazione, ma sono sempre riusciti ad avere la meglio.

Non si esclude la doppia eliminazione dalla sesta puntata di Amici 20

Cosa succederà questa volta? Tra le concorrenti a rischio vi è anche Serena, che proprio come gli altri due allievi di questa edizione ha più volte rischiato di finire al ballottaggio, sinonimo del fatto che non è riuscita a conquistare pienamente il gradimento della giuria.

Insomma, la registrazione di questa sesta puntata promette scintille, complice anche il fatto che questa volta potrebbero esserci due eliminati dalla gara. La finale, che normalmente si disputa a quattro, si sta avvicinando e i concorrenti rimasti in gara sono ancora nove.