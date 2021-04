Non sono passati neppure due mesi da quando Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Con una scelta romantica, il cavaliere ha dichiarato amore alla dama e con lei ha detto addio al dating-show di Canale 5. Negli ultimi giorni, però, i più attenti fan hanno notato che la bella abruzzese ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano assieme al fidanzato: questo gesto ha inevitabilmente scatenato i Gossip su una possibile crisi in corso oppure su una rottura non ancora ufficializzata.

Distacco social tra due protagonisti di Uomini e Donne

Cosa sta succedendo tra Riccardo e Roberta lontano dagli studi di Uomini e Donne? Dopo aver vissuto un periodo idilliaco subito dopo la scelta davanti alle telecamere, i piccioncini sembrano essersi allontanati quantomeno sui social network, dove scarseggiano contenuti inediti sulla coppia.

Un gossip che sta circolando in questi giorni, infatti, sostiene che tra Guarnieri e Di Padua potrebbe esserci "maretta": i curiosi hanno notato un gelo che è calato tra i due soprattutto dopo che lui è rientrato in Puglia per impegni di lavoro.

La storia d'amore nata nel dating-show di Maria De Filippi, dunque, starebbe vivendo un primo delicatissimo momento di crisi e, a supporto di questa tesi, c'è un gesto che ha fatto la dama recentemente su Instagram.

Roberta 'allontana' il cavaliere di Uomini e Donne

Come raccontano anche alcuni siti di gossip, ultimamente Roberta ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia che aveva pubblicato: sull'account della dama, infatti, non c'è più neppure una foto che la ritrae in compagnia di Riccardo.

Da settimane, inoltre, i due ex di Uomini e Donne non condividono Stories della loro quotidianità oppure non si scambiano romantiche dediche tramite i social network.

Tutti questi indizi stanno alimentando il sospetto che possa essersi rotto qualcosa tra Guarnieri e Di Padua, anche se per ora nessuno dei due si è ancora esposto per confermare o smentire l'indiscrezione che li vorrebbe in crisi o addirittura già separati definitivamente.

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne

Una coincidenza che hanno notato i più attenti fan di Uomini e donne, è che le voci di crisi tra Riccardo e Roberta hanno cominciato a circolare proprio nei giorni in cui una loro vecchia conoscenza è rientrata ufficialmente nel cast del programma.

Nel corso della puntata del dating-show che è andata in onda il 15 aprile, Ida Platano ha confermato la sua intenzione di darsi un'altra possibilità: la dama è tornata per voltare pagina in amore e cercare un nuovo principe azzurro

Gli spettatori più "maliziosi", dunque, ipotizzano che il possibile allontanamento tra Guarnieri e Di Padua possa essere l'antipasto di un futuro in televisione per entrambi: c'è chi è certo del fatto che la coppia rientrerà presto nel Trono Over per annunciare la rottura e ricominciare da zero.

La presenza di Ida nel parterre femminile, poi, darebbe il via ad una serie di intrecci e dinamiche che per tanti mesi hanno tenuto incollati davanti allo schermo milioni di fan: non è da escludere, dunque, che questo "triangolo amoroso" non si ricostituisca in una delle prossime registrazioni di U&D.

La parrucchiera bresciana non ha mai commentato la scelta di Riccardo nei confronti di Roberta, ma è molto probabile che possa aver sofferto nel vedere il suo ex fidanzato dichiarare amore ad una donna con la quale ha condiviso intere puntate del dating-show.