Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l'attenzione si sposterà molto sulle vicende legate alla crisi dei cantieri e all'identità del misterioso Pietro Abbate. Le anticipazioni degli episodi, che andranno in onda dal 10 al 14 maggio, rivelano che Franco non si darà pace, deciso a trovare l'assassino di Gargiulo. Boschi infatti continuerà le sue indagini per scoprire chi è realmente Pietro e, contemporaneamente si metterà sulle tracce del suo scagnozzo Biagio. Nel frattempo Roberto prenderà una decisione decisamente sorprendente. A quanto pare Ferri, infatti, deciderà di accettare la generosa offerta di Abbate, salvaguardando però solo i propri interessi.

Un posto al sole, anticipazioni maggio: Roberto accetta l'offerta di Pietro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà un grande colpo di scena in merito alla crisi dei cantieri. Finora Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non ha preso mai neppure in considerazione l'eventualità di accettare l'offerta di Pietro (Simon Grechi). Nonostante la forte crisi, Ferri è sempre sembrato deciso a non cedere, ma qualcosa, evidentemente, gli farà cambiare idea. Le anticipazioni rivelano infatti che l'imprenditore sarà propenso ad accettare l'offerta di Abbate e a vendere i terreni dei cantieri. Tuttavia pare proprio che ci sarà un'altra persona misteriosa coinvolta in questo affare.

Un posto al sole, spoiler maggio: spunta un socio occulto

Nonostante Ferri faccia di tutto per non far trapelare il suo accordo, una fuga di notizia farà emergere i suoi veri i piani in merito ai cantieri. Tale trattativa però finirà per saltare all'ultimo momento mettendo Roberto in enorme difficoltà. Purtroppo non viene svelato per quale motivo l'affare andrà a monte, ma le anticipazioni sottolineano che anche Pietro se la vedrà brutta.

A quanto pare infatti, per la prima volta, verrà svelato che esiste un misterioso socio occulto che collabora con Abbate. Tale notizia mette una nuova luce sulla vicenda, dal momento che sembrava che il villain fosse lo stesso Pietro, ma ora potrebbe esserci un altro personaggio che finora ha agito nell'ombra, sfruttando il desiderio di vendetta dell'uomo, ma chi potrebbe mai essere?

Un posto al sole, puntate di maggio: Franco continua ad indagare

Roberto porterà avanti il suo progetto, ma dovrà fare i conti con la morale inattaccabile di Franco (Peppe Zarbo).

L'uomo infatti, nonostante Ferri lo freni, deciderà di continuare le sue indagini per scoprire chi ha ucciso Gargiulo. Boschi proseguirà con le intercettazioni a carico di Pietro, facendo alcune scoperte sorprendenti ed inoltre si metterà sulle tracce di Biagio, l'esecutore materiale dell'omicidio dell'anziano operaio. Gli spoiler rivelano che il desiderio di giustizia di Franco finirà però per metterlo in serio pericolo.