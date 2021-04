A quanto pare nelle prossime puntate di Un posto al sole, il personaggio di Alberto Palladini sarà destinato ad avere un ruolo sempre più centrale nelle trame, inoltre sarà destinato a soffrire. Di recente Maurizio Aiello, ossia l'attore che lo interpreta, ha rilasciato alcune dichiarazioni secondo le quali il suo personaggio, in futuro, sarà in forte difficoltà.

D'altronde Palladini, già in questo periodo, non se la sta passando affatto bene con una separazione in corso da Clara e con la sua principale sul lavoro che continua a vessarlo e tenerlo legato a sé sfruttando la sua posizione.

Sembra però che le sofferenze a cui è destinato Alberto siano legate anche ad altri motivi.

Un posto al sole, anticipazioni maggio: i cantieri in crisi

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 3 al 7 maggio, verrà dato ampio spazio alla tremenda crisi che sta per abbattersi sui cantieri. Gli spoiler si soffermano su tre personaggi coinvolti in questa storyline anche se in modalità molto diverse.

Da un lato ci sarà Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) pronto a scarificare anche il destino degli operai pur di salvaguardare i suoi guadagni e dall'altro Franco (peppe Zarbo) deciso a lottare e rischiare un prima persona per salvare il lavoro di decine di persone. In questa trama viene però citato anche un insolito terzo personaggio: Alberto Palladini, il cui nome risulta ancora legato a quello dei Cantieri.

Maurizio Aiello: 'Il pubblico lo vedrà soffrire'

In una recente intervista Maurizio Aiello, che dà il volto ad Alberto, ha fatto alcune dichiarazioni interessanti in merito al suo personaggio. Queste le sue parole: "Non posso svelare nulla su quello che succederà al mio personaggio nei prossimi mesi, però posso anticipare che Alberto Palladini soffrirà tantissimo".

L'attore ha poi continuato: "questo è certo, il pubblico lo vedrà soffrire".

Il personaggio di Alberto non se la sta passando bene neanche attualmente, ma gli spoiler di maggio confermano che prossimamente l'uomo se la vedrà davvero brutta.

Un posto al sole: il ritorno di Marina e il ruolo di Alberto

Le anticipazioni rivelano che la crisi dei Cantieri avrà delle serie ripercussioni anche su Alberto e che la situazione diventerà quasi ingestibile.

Tali spoiler risultano molto interessanti, soprattutto perché quest'ultimo - al momento - non risulta legato in nessun modo a tali aziende, per quanto esse portino ancora il suo cognome.

Bisogna quindi supporre che Palladini sarà coinvolto in prima persona nella lotta per i Cantieri? Ma in che modo? Va ricordato che a breve rientrerà in scena anche Marina Giordano e il suo personaggio interagirà con Alberto: una situazione che rende il quadro decisamente interessante.