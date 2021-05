La ballerina Martina Miliddi e il cantante Raffaele Renda sono due ex concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua ventesima edizione. Già all'interno della scuola, i due sono stati protagonisti di un gossip che li ha coinvolti insieme al cantante Luca Marzano, in arte Aka7even. Difatti la ballerina era legata ad Aka7even da un rapporto amoroso quando, ad un certo punto, ha avvertito dei sentimenti per Raffaele e ha dovuto esternarli. In quel frangente, però, Renda si trovava in una situazione scomoda quindi ha preferito non mettersi in mezzo alla coppia e si è allontanato dalla ballerina, la quale ha deciso poi di ritornare insieme a Luca.

Ma adesso che entrambi sono stati eliminati dal programma cosa starà succedendo tra i due?

Martina e Aka7even dopo l'eliminazione di lei da Amici si sono lasciati

In primis sappiamo con certezza che la ballerina ha deciso di chiudere la storia dopo aver lasciato la casetta. Infatti ha rivelato a Silvia Toffanin, in una intervista a Verissimo, che la loro storia si era conclusa all'interno del programma. Queste parole sono state confermate anche sui social di lei ad una domanda di un fan che le chiedeva se la storia fosse finita definitivamente. Quello che non è sfuggito ai fan è che la ballerina, eliminata dal programma, non ha smesso di sostenere Raffaele Renda pubblicando sue foto con incoraggiamenti e sue canzoni.

Inoltre il cantante ad una domanda di un utente che le chiedeva nelle storie se si stesse frequentando con Martina, ha risposto in maniera ambigua con delle emoticon, senza negare l'eventuale rapporto. Ma non è finita qui, infatti il cantante ha rilasciato di recente una intervista in cui ha lasciato uno spiraglio aperto alle speranze dei fan della coppia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'intervista di Raffaele di Amici in cui parla di Martina e del suo percorso

Nello specifico il cantante ha raccontato di come sia stato difficile per lui gestire quella situazione con Martina all'interno della scuola, in quanto aveva stretto un ottimo rapporto sia con la ballerina sia con il cantante Luca. "Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori", ha chiarito Renda, sottolineando che trattandosi di una situazione scomoda, aveva preferito lasciarli chiarire da soli e non essere colui che aveva diviso la coppia.

In ogni caso Raffaele ha specificato che la Miliddi è stata una persona fondamentale per lui all'interno della scuola di Amici e ad oggi i due non hanno affatto chiuso i rapporti, anzi il cantante ha dichiarato: "Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci". Nascerà una storia d'amore tra i due ex protagonisti di Amici 20? I fan della coppia sperano di sì.