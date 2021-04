Nel daytime di Amici di martedì 27 aprile su canale 5, avevamo assistito all'annullamento della gara al televoto per i ballerini. Era stata la stessa conduttrice del programma Maria De Filippi ad annullare la gara a causa di un comportamento scorretto tenuto dai ragazzi prima di esibirsi. Tutti i ballerini, eccetto Samuele, si erano presentati in saletta con circa un'ora di ritardo rispetto a quella programmata dalla produzione per la loro gara. Allora De Filippi si era collegata con i ballerini e gli aveva comunicato che, a causa di questo loro ritardo, non avrebbero più partecipato alla gara al televoto.

Inizialmente alla gara partecipano solo i cantanti

Dunque la sfida al televoto è stata inizialmente aperta solo per i cantanti. Si sono esibiti in ordine Aka7even, Tancredi, Deddy e Sangiovanni. Successivamente Maria, per smorzare la tensione, ha fatto ballare i cantanti, i quali si sono divertiti sulle note dell'Alligalli. Ad un certo punto è entrato in studio il ballerino Samuele, l'unico dei ballerini che non aveva fatto realmente ritardo ma era arrivato puntuale all'appuntamento. Maria ci ha tenuto a spiegargli che il suo intento non era quello di punire i suoi compagni e di farli stare male ma semplicemente di fargli capire che è importante rispettare le regole. La conduttrice, dispiaciuta di vedere i ballerini tristi in casetta, ha chiesto a Samuele di rientrare in casetta e spiegargli il loro comportamento sbagliato.

Maria richiama i ballerini e dopo averli ripresi li fa esibire

Dopo il discorso di Samuele, i ballerini sono entrati in studio e in particolare Giulia Stabile era talmente dispiaciuta dalla situazione che è apparsa in lacrime. "Partiamo dal presupposto che io non considero nessuno di voi poco educato - ha esclamato De Filippi - penso che a volte vi concentriate su delle cose che sono piccole rispetto a un discorso più importante quale la puntualità e il rispetto".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maria, dopo aver precisato che sono dei ragazzi educati, ha poi continuato il rimprovero dicendogli: "Non vi rendete conto di tutto quello che c'è dietro, cioè una macchina che è messa in moto e deve poter partire ed essere puntuale. Quando vi dico che annullo la gara, lo dico perché voglio che voi capiate che quando c'è uno studio convocato dobbiamo essere perfetti".

Dopo aver ripreso i concorrenti ritardatari Maria ci ha ripensato e ha deciso di far gareggiare lo stesso i ballerini, i quali si sono esibiti per la sfida al televoto settimanale. Inoltre la conduttrice ha spiegato che chi si classificherà ultimo pagherà un pegno deciso dai ragazzi. I risultati del televoto, sia per i cantanti sia per i ballerini, si conosceranno nel daytime del 29 aprile.