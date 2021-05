Il Serale di Amici si sta avviando alla conclusione. Sabato 8 maggio andrà in onda la semifinale ed in previsione di questo appuntamento, Rudy Zerbi non ha perso occasione per riprendere il cantante Deddy, accusandolo di non fare abbastanza per arrivare alla finale. Accuse che sono fioccate come un fulmine a ciel sereno sul giovane allievo che, nel day time di Amici, è scoppiato in lacrime e ha tentato di giustificarsi.

Amici 20, Rudy Zerbi furioso con Deddy

Nel daytime di Amici 20 andato in onda nel pomeriggio del 4 maggio su Canale 5, il cantante della squadra Celentano-Zerbi Deddy è scoppiato in un pianto disperato, dopo che il suo coach Rudy lo ha accusato di non fare abbastanza per arrivare alla finale.

Nel dettaglio, Rudy, intervenuto telefonicamente con l'allievo, ha dato vita ad un'accesa discussione con lui, sostenendo che il ragazzo fosse in ritardo con la preparazione dei pezzi per la semifinale. Deddy si è giustificato dicendo che i pezzi in questione, gli erano stati fatti pervenire in ritardo. Tesi però smontata da una ragazza della produzione, la quale ha sostenuto che forse l'allievo aveva confuso i giorni.

Deddy in lacrime: 'Perché non avrei dovuto portarmi avanti con il lavoro?'

Stando a quanto andato in onda nel daytime, Zerbi ha rimproverato Deddy, accusandolo di sentirsi "già arrivato". Secondo l'insegnante infatti, il ragazzo se la sarebbe presa comoda. La discussione è andata avanti per un po', con Rudy sempre più arrabbiato per l'atteggiamento del suo allievo.

Quest'ultimo, disperato, è scoppiato a piangere e ha risposto all'insegnante dicendo: "Pensi che non vorrei meritarmi la finale?", aggiungendo: "Perché avrei dovuto prendermela comoda?". Il ragazzo ha continuato a ribadire come la finale di Amici 20 per lui conti tantissimo, visto che sino a poco tempo fa, in molti lo accusavano di non saper neppure cantare.

Per Deddy dunque, il percorso di Amici è una rivincita su tutti i detrattori e pertanto il ragazzo si è chiesto: "Per quale motivo avrei dovuto non portarmi avanti con il lavoro?".

Scontro Rudy-Deddy, l'allievo: 'Se ho confuso i giorni chiedo scusa'

Mentre Deddy era in lacrime, Rudy Zerbi ha continuato a dire la sua affermando senza mezzi termini: "Forse non ti importa veramente, tu hai confuso i giorni", fatto che fa propendere l'insegnante a pensare che l'allievo non ci sia con la testa, che pensi di essere arrivato.

Accuse a cui Deddy ha ribattuto dicendo tra le lacrime: "Se ho confuso i giorni chiedo scusa", aggiungendo: "Per me la finale conta tantissimo". Riuscirà Deddy a prepararsi al meglio per la semifinale di Amici 20 che andrà in onda il prossimo 8 maggio su Canale 5?