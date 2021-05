Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 17 al 23 maggio del 2021. Katie nasconderà la verità a Sally quando la giovane ragazza diventerà sospettosa e crederà che Logan abbia detto a tutti della sua brutta malattia. Nel frattempo, Bill rimarrà senza parole dal comportamento di Flo che inizierà a capire di amare Wyatt quando il giovane ragazzo sacrificherà il suo amore per far felice Sally. Infine, Hope Logan si arrabbierà tanto con il figlio di Ridge per aver confuso le idee al piccolo Douglas, mentre Steffy cambierà idea sul fratello.

Prossime puntate, Beautiful fino al 23 maggio 2021: Vinny parlerà con Thomas per capire il piano che sta organizzando

Nelle prossime puntate della soap opera americana Beautiful, Vinny deciderà di interrogare Thomas per tentare di capire quale sia il suo piano nei confronti di Hope Logan, mentre la figlia di Brooke conforterà il piccolo Douglas dicendogli che con il passare del tempo riuscirà ad amare Zoe come moglie di suo padre. Infine, Liam dirà che sarà molto difficile stare lontano da Beth e Hope e con il passare del tempo andrà dalla figlia di Brooke per confessare tutto il suo vero amore.

Prossimi episodi, fino al 23 maggio: Steffy ascolterà di nascosto una discussione tra Hope Logan e Thomas

Nei prossimi episodi di Beautiful, Thomas farà vedere a Zoe il vestito da matrimonio che ha disegnato per lei e che si avvicina molto all'abito da sposa che aveva fatto per la linea di Hope Logan. Nel frattempo, la figlia di Brooke si arrabbierà molto con il figlio di Ridge per aver confuso le idee al piccolo Douglas su chi sia realmente la madre, mentre Steffy, sentendo la loro discussione, inizierà a capire che suo fratello non è quello che pensava realmente.

Infine, Carter confonderà sempre di più le idee a Zoe visto che le dirà di non sposarsi con Thomas per non compiere un'errore grave.

Spoiler soap opera che va in onda negli Stati Uniti: Ridge non sa se tenere Sally all'interno dell'azienda come disegnatrice

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che Brooke deciderà di scagliarsi violentemente contro Thomas mentre suo padre Ridge lo interrogherà per sapere che piano sta architettando.

Intanto, Ridge sarà molto perplesso e spaesato quando Steffy gli farà vedere gli ultimi disegni fatti da Sally e inizierà a chiedersi se vale davvero la pena che la donna resti a lavorare per loro come disegnatrice. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera Beautiful, bisognerà attendere le anticipazioni che andranno in onda negli Stati Uniti d'America.