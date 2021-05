Sabato 8 maggio è andata in onda l'ottava puntata di Amici, la penultima della ventesima edizione. Maria De Filippi è riuscita a spiazzare i telespettatori, promuovendo cinque talenti in finale e non quattro come tutti pensavano.

Serena e Tancredi sono stati eliminati, mentre Deddy e Alessandro hanno ottenuto la maglia dorata che permette loro di giocarsi la vittoria nella diretta di sabato 15 maggio.

Tanti colpi di scena nella semifinale di Amici

Le anticipazioni che circolavano sulla semifinale di Amici, erano incomplete. La conduttrice, infatti, è riuscita a sorprendere gli spettatori tenendo segreto fino all'ultimo il numero di ragazzi che parteciperanno alla finale di sabato 15 maggio.

Dopo aver promosso Sangiovanni, Giulia e Aka7even, Maria De Filippi ha invitato i talenti ancora a rischio a rientrare in casetta per attendere il verdetto forse più importante della ventesima edizione. Il ballottaggio tra Serena, Deddy, Tancredi e Alessandro, però, ha avuto un esito inaspettato: le eliminazioni decise dalla giuria sono state solamente due e non tre come si pensava.

La padrona di casa ha speso bellissime parole per gli allievi che - da lì a breve - avrebbero abbandonato la gara, mentre si è complimentata con Cavallo per essere stato votato come quarto finalista.

In sovra impressione, però, per parecchi minuti ha campeggiato la scritta "i ragazzi non sanno che in finale andranno due di loro e non solo uno".

Lacrime e gioia per Deddy al serale di Amici

Quando Serena, Tancredi e Deddy hanno lasciato la casetta, credendo di essere gli eliminati della semifinale di Amici, Maria ha informato i quattro finalisti che uno dei tre si sarebbe presto aggiunto al cast della puntata del 15 maggio.

De Filippi è rientrata nello studio del serale (vuoto, ovvero senza pubblico) ed ha chiesto al cantante di Torino di raggiungerla per potersi scambiare un abbraccio che si sono promessi da tempo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'allievo, però, ci ha messo un bel po' prima di capire che quella era soltanto una scusa per comunicargli qualcosa di molto più importante: la giuria l'ha eletto quinto finalista della ventesima edizione del talent-show di Canale 5.

Deddy non ha trattenuto le lacrime quando è andato di corsa a prendersi la maglia dorata che ufficializzava la sua promozione all'ultima puntata di Amici, quella che sarà trasmessa in diretta sabato prossimo.

I cinque finalisti della ventesima edizione di Amici

La giuria composta da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, dunque, ha scelto i cinque finalisti di Amici 20: Aka7even è stato il primo ad indossare la maglia dorata della finale. Il rapper ha conquistato tutti con performance credibili e spettacolari, ma è con il suo inedito "Mi manchi" che ha sbaragliato la concorrenza.

Giulia Stabile ha sconfitto i colleghi ballerini ed è volata all'ultima puntata del 15 maggio: la 18enne non ha trattenuto la gioia quando ha avuto la conferma che era una finalista del programma.

Sangiovanni è stato promosso per terzo ed ha ringraziato soprattutto Maria De Filippi per averlo aiutato a sbloccarsi caratterialmente.

Prima di avere la certezza di essere nella rosa dei finalisti di Amici 20, Alessandro Cavallo ha ricevuto una prestigiosa proposta di lavoro: il direttore del musical Dirty Dancing, ha chiesto al ragazzo di lavorare insieme nella prossima stagione teatrale.

Deddy si è aggiunto a sorpresa ai ragazzi che sabato prossimo, 15 maggio, si sfideranno per vincere il programma: a decidere il migliore talento di quest'anno, sarà esclusivamente il pubblico attraverso dei televoti che saranno aperti nel corso della diretta della serata finale.