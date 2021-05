Quando mancano poche ore alla messa in onda della semifinale di Amici 20, in rete stanno circolando le più disparate ipotesi su quello che è accaduto al termine della registrazione di giovedì 6 maggio. Le anticipazioni che hanno dato le persone presenti in studio, non hanno chiarito tutto: non si sa per certo, infatti, chi ha lasciato la gara ad un passo dalla finalissima e chi è riuscito ad approdarci grazie al supporto della giuria. Secondo gli scommettitori, potrebbe essere stato assegnato a Deddy l'ultimo pass disponibile per la diretta di sabato prossimo.

Nuove indiscrezioni sull'ottava puntata di Amici

Chi completerà il quartetto di finalisti della ventesima edizione di Amici? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della trasmissione da un paio di giorni, ovvero da quando hanno cominciato a circolare le prime anticipazioni della semifinale.

Fino ad oggi, infatti, si è saputo che Sangiovanni, Giulia e Aka7even sono stati promossi dalla giuria: i tre allievi parteciperanno sicuramente alla nona ed ultima puntata del serale di quest'anno.

I quattro talenti ancora in bilico, invece, hanno affrontato uno spareggio molto difficile il cui esito non è stato dato in studio: Maria De Filippi ha invitato tutti i ragazzi a rientrare in casetta per attendere questo importante verdetto.

Non c'è alcuna certezza, dunque, su come siano andate a finire le cose: quale alunno ha ricevuto il pass per la diretta di sabato 15 maggio e, di conseguenza, i nomi dei tre che sono stati eliminati definitivamente.

Le ipotesi dei fan di Amici sulla penultima serata

A contendersi l'unico posto in finale rimasto, sono: i ballerini Serena e Alessandro, e i cantanti Deddy e Tancredi.

I quattro si sono esibiti davanti a Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia per dimostrare di meritarsi il lasciapassare per la puntata di Amici di sabato prossimo: i tre giurati hanno espresso delle preferenze, ma non davanti al pubblico in studio.

Dando un'occhiata alle "mosse" degli scommettitori, verrebbe da dire che non è così scontato l'esito di questo ballottaggio: chi pensava che il danzatore Cavallo avesse più chance degli altri anche solo per il fatto che ha già ricevuto una prestigiosa proposta di lavoro, potrebbe essersi sbagliato.

Secondo i bookmakers, infatti, l'allievo più quotato a comporre il quartetto dei finalisti è Deddy: il torinese, infatti, è considerato il favorito alla maglia della finale da chi partecipa a votazioni online o nei centri scommesse.

Sabato prossimo sarà svelato il vincitore di Amici

Qualora dovesse essere davvero Deddy il quarto ed ultimo finalista di Amici 20, vorrebbe dire che Giulia Stabile ha già vinto di diritto la categoria ballo. Le possibili eliminazioni di Serena e di Alessandro dalla gara, infatti, garantirebbero alla 18enne la certezza di essere arrivata prima tra i danzatori di questa fortunata edizione del talent-show.

La ragazza, però, potrebbe ambire anche a qualcosa di più prestigioso: sabato 15 maggio, Maria De Filippi condurrà l'unica diretta del suo format di quest'anno, quella in cui il pubblico sarà chiamato a scegliere il vincitore attraverso il televoto.

Sicuramente parteciperanno a quest'importante serata Sangiovanni, Aka7even e Giulia (promossi al ruolo di finalisti nel corso della registrazione del 6 maggio), e a loro si aggiungerà il talento che la giuria riterrà più meritevole al termine del ballottaggio di stasera.

Per scoprire il vero cast della finalissima di Amici, toccherà aspettare ancora qualche ora, ovvero fino alla fine della puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 8 maggio.