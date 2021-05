Sabato 1 maggio, su Canale 5, è stata trasmessa la settima puntata del serale di Amici 20: al termine del ballottaggio tra Alessandro Cavallo, Serena Marchese e Samuele Barbetta, quest'ultimo ha dovuto lasciare il talent show. L'ex allievo del team Peparini-Pettinelli, ai microfoni di Witty Tv, ha spiegato di essere spaesato per quanto accaduto.

Il commento dell'ex allievo

Intercettato dai microfoni di Witty Tv, Samuele Barbetta ha esordito in un primo commento post-eliminazione da Amici 20: "Mi sento un po' spaesato". L'ex allievo di Veronica Peparini ha confidato di essere dispiaciuto per il verdetto finale, ma al tempo stesso ha ammesso di non essere ancora riuscito a realizzare.

Come spiegato dal ballerino. il percorso nella scuola più spiata d'Italia è stato caratterizzato da alti e bassi: "Entrare qui è stato molto difficile all'inizio". Tuttavia, l'allievo ha confidato di avere trovato nel talent delle persone che lo hanno sempre supportato a e altre che hanno incontrate le sue stesse difficoltà. Per questo tutti i ragazzi in questi mesi si sono fatti forza a vicenda. Nel suo primo commento a caldo, Samuele non ha voluto parlare dei momenti "no" vissuti ad Amici 20, ma solamente delle cose positive.

Gli elogi a Maria De Filippi

Barbetta ha speso delle parole di stima nei confronti di Maria De Filippi. Il giovane allievo ha spiegato che la conduttrice pavese, è stata una delle prime persone che hanno creduto in lui: "Ha sempre visto qualcosa in me e mi ha spinto a cercare di esprimermi nelle mie possiblità in totale libertà".

Come riferito dal giovane, grazie a De Filippi sente di essere arrivato a tantissime persone. Inoltre, Samuele si è detto felice per essere stato apprezzato da moltissime persone per il suo lavoro.

Il sostegno di Maria De Filippi, Barbetta lo porterà sempre nel suo cuore.

Il messaggio agli ex compagni di scuola

Prima di terminare la breve intervista, Samuele Barbetta si è sentito in dovere di mandare un messaggio ai suoi ex compagni di scuola: "Vorrei augurare ai ragazzi di trovare la strada giusta".

Facendo una riflessione personale, il giovane si è augurato di essere meno severo con sé stesso: "A Samuele auguro di perdonarsi di più". L'ex allievo di Veronica Peparini ha confidato che grazie ad Amici ha compreso che non si può essere perfetti. Così come non si può essere sempre impeccabili, quando si hanno dei sogni troppo grandi.

Oggi, Barbetta è consapevole che nella vita qualche volta si può anche sbagliare.

Infine, il diretto interessato ha ammesso che il suo più grande difetto è quello di giudicarsi troppo spesso in maniera negativa: "Grazie, grazie mille".