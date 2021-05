In Beautiful, tra qualche settimana, verrà alla luce la verità sulla malattia di Sally Spectra. La ragazza avrà mentito a tutti, facendo credere di essere in fin di vita e la sconvolgente verità porterà Katie Logan ad avere una dura reazione con la ragazza, visto che, sin dal primo momento, le era stata accanto. La minore delle Logan si sentirà tradita da Sally, ma non sarà la sola. Anche Wyatt non si capaciterà di ciò che la sua ex fidanzata ha architettato, compreso il sequestro di Flo.

Beautiful, anticipazioni: Katie sta vicino a Sally durante la malattia

I fan italiani di Beautiful hanno appreso da poco della malattia terminale di Sally Spectra, alla quale resterà solo un mese di vita. In questo frangente, sarà Katie Logan a stare vicino in tutti i modi alla giovane Spectra, spronandola anche a non perdere le speranze e a cercare una cura.

Con il prosieguo delle puntate, si scoprirà una realtà ben diversa, infatti emergerà che Sally non sarà affatto malata. Un inganno che la ragazza avrà messo in piedi grazie anche alla complicità della dottoressa Penny Escobar.

Wyatt libera Flo e scopre la verità sulla finta malattia di Sally

La prima ad avere dei sospetti sulle reali condizioni di Sally sarà Flo, la quale noterà delle incongruenze nei racconti di Sally.

Quest'ultima continuerà a portare avanti la sua farsa nel tentativo di non perdere Wyatt. Flo però, riuscirà a scoprire la verità, anche se non farà in tempo ad avvertire Wyatt, visto che verrà colpita in testa da Penny e trascinata in un appartamento disabitato dalle due complici. Flo verrà quindi rapita da Sally e dalla dottoressa Escobar, ma il piano delle due si rivelerà un fallimento.

Flo infatti riuscirà a mettersi in contatto Wyatt, il quale riuscirà a liberarla e scoprirà tutta la verità sulla finta malattia di Sally.

Katie scopre che Sally le ha mentito e sarà furiosa con lei

In Beautiful, le trame si faranno sempre più avvincenti, visto che Sally, nel tentativo di giustificarsi con Wyatt, perderà i sensi e verrà ricoverata in ospedale.

Qui, al suo risveglio, cercherà il perdono dell'ex fidanzato. Anche Katie verrà messa al corrente della situazione e scoprirà suo malgrado, di essere stata ingannata da Sally. La sorella di Brooke andrà su tutte le furie e si scaglierà contro la giovane Spectra, accusandola di averle mentito per tutto il tempo. Katie non vorrà perdonarla e le intimerà di sparire per sempre dalla sua vita. Il fatto di aver ingannato tutti e di aver finto di essere in fin di vita, porterà serie conseguenze per Sally, il cui destino verrà svelato nelle prossime anticipazioni di Beautiful.

La soap Tv americana va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle ore 13:40, mentre su Mediaset Play Infinity è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.