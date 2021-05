Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da domenica 9 a sabato 15 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Douglas pregherà Hope di sposare suo padre, in quanto non vorrà che Zoe diventi sua madre. Nel mentre Wyatt in accordo con Flo, deciderà di tornare insieme a Sally e fingerà di non sapere della sua malattia. Intanto, Ridge e Steffy verranno a conoscenza del malessere di Spectra e decideranno di farla restare in azienda.

Douglas pregherà Hope di sposare suo padre

Nelle puntate in onda settimana prossima, Liam deciderà di affrontare Thomas e lo accuserà di aver inscenato il tutto, solo per far colpo su Hope. Intanto, quest'ultima consolerà Douglas che non vorrà saperne di Zoe e gli dirà che in ogni caso, lei sarà sempre sua madre. Il bambino però pregherà la donna di sposare suo padre.

Poco dopo, la proposta di matrimonio di Thomas a Zoe susciterà nella famiglia Forrester reazioni contrastanti. Infatti, da un lato ci sarà Brooke Logan che sarà molto diffidente, mentre tutti gli altri saranno molto entusiasti.

Wyatt tornerà insieme a Sally

Intanto, Hope vorrà tutelare a ogni costo Douglas che sarà stravolto dall'imminente matrimonio di suo padre con Zoe.

Nel mentre, Ridge e Steffy saranno più decisi che mai a licenziare Sally. Katie però quando apprenderà la notizia del licenziamento della ragazza, andrà da Forrester senior e sua figlia e li pregherà di non farlo.

Nel frattempo, Wyatt in accordo con Flo vorrà chiedere a Sally di tornare insieme, in quanto non vorrà lasciarla da sola in questo momento così difficile.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Spectra accetterà in lacrime la proposta di Spencer. I due quindi si abbracceranno calorosamente e torneranno di nuovo a essere una coppia. Katie invece racconterà nel dettaglio a Ridge e Steffy della terribile vicenda di Sally.

Ridge e Steffy non licenzieranno Spectra

Poco dopo, Ridge e Steffy inteneriti dalla delicata situazione che sta vivendo Sally, decideranno di non licenziarla.

Infatti i due convocheranno la ragazza e le comunicheranno che inizierà a lavorare alla collezione d'alta moda della Forrester.

Poi, tutti inizieranno a trattare con riguardo Spectra, senza però farle accorgere di essere a conoscenza della sua malattia. Flo nel mentre spingerà Wyatt a tornare con Sally e andare a vivere con lei. La ragazza infatti, pur amando Spencer alla follia, non vorrà che la sua ex passi da sola il breve tempo che le resta da vivere.

Katie però, avrà molti dubbi così come Wyatt, ma nonostante ciò, il ragazzo vorrà portare avanti questa farsa e fingerà di non sapere nulla della malattia della ragazza.