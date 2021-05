Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Beautiful, la soap opera presente da oltre trent'anni nei palinsesti Mediaset. Gli spoiler provenienti dagli Usa in programma a breve su Canale 5 svelano che Sally Spectra tenterà di incastrare Wyatt Fuller con una gravidanza dopo aver rapito Flo Fulton.

Beautiful: Flo scopre che la rivale gode di ottima salute

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate che saranno in onda prossimamente in televisione si soffermano sulle macchinazioni di Sally interpretata dall'attrice americana Courtney Hope.

Tutto inizierà con precisione quando la stilista deciderà di restare al fianco di Wyatt dopo aver scoperto che è tornato solo con lei per assisterla nei suoi ultimi giorni di vita. Flo, nel frattempo, inizierà a sospettare che la rivale abbia agito in questo modo con l'unico scopo di riconquistare l'ex fidanzato. La Fulton, infatti, deciderà di agire personalmente, tanto da scoprire che la stilista gode di ottima salute esattamente come sospettava al termine di un dialogo con una dottoressa che si era dimostrata troppo agitata. Per questo motivo, la figlia di Shauna deciderà di prepararsi per affrontare la Spectra, se le cose non prendessero un'altra piega.

Sally e la dottoressa Penny legano la Fulton a un radiatore

Secondo alle trame della soap opera in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, si evince che Flo deciderà di mettere con le spalle al muro Sally per aver raccontato delle bugie alla famiglia Forrester e Wyatt, fingendo di avere una malattia terminale.

Durante lo scontro, la dottoressa Penny Escobar presa dal panico darà una botta in testa alla Fulton con un candelabro, facendola cadere a terra priva di sensi. La stilista e la complice, a questo punto, decideranno di spostare la Fulton in un'altra zona, mentre le due donne inizieranno a litigare sempre più forte.

In dettaglio, Penny cercherà di convincere la Spectra a confessare la verità prima che sia troppo tardi, se quest'ultima si ostinasse a portare avanti la messinscena per avere Wyatt tutto per sé.

Per questo motivo, Sally si spingerà addirittura a legare Flo a un radiatore.

La stilista vuole incastrare Wyatt

Ma i diabolici piani della stilista non finiranno qui. Sally, infatti, organizzerà un piano per restare incinta e incastrare Wyatt. Tuttavia, il piano della donna non avrà il risultato sperato quando il Fuller si presenterà nella sua abitazione per salvare Flo.

In attesa di vedere tutti questi colpi di scena in televisione, si ricorda che Beautiful è in onda da lunedì a sabato su Canale 5, mentre gli appuntamenti persi possono essere rivisti in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.