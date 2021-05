In Beautiful per Steffy arriveranno tempi duri. La figlia di Ridge infatti, dopo essere stata investita accidentalmente da Bill, comincerà ad abusare di potenti antidolorifici per alleviare i forti dolori. Il tutto ben presto sarà destinato a sfuggirle di mano, anche se alla fine troverà aiuto e supporto nel dottor Finnegan.

Steffy finisce in ospedale dopo essere stata investita da Bill

Le prossime trame di Beautiful saranno dense di emozioni e colpi di scena. Liam tornerà tra le braccia di Hope dopo aver smascherato Thomas mentre Steffy di ritroverà ancora una volta ad essere una madre single.

La giovane inoltre, verrà investita accidentalmente da Bill mentre di troverà in sella alla sua moto e finirà in ospedale. A prendersi cura di Steffy ci sarà il dottor Finnegan, una new entry che sarà destinata ad ad avere un ruolo importante nella vita della giovane Forrester con il prosieguo delle puntate.

Steffy abusa di antidolorifici nelle prossime puntate di Beautiful

Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori di Beautiful, vedranno che Steffy vorrà tornare al più presto a casa dalla piccola Kelly e per questo cercherà di mascherare i forti dolori causato dall'incidente. Il tutto anche per non preoccupare i suoi familiari. Steffy quindi, nel giro di breve tempo, verrà dimessa dall'ospedale ma i dolori continueranno a tormentarla tanto che comincerà ad abusare degli antidolorifici.

La sua diventerà una vera e propria dipendenza e, in più occasioni, non esiterà a chiedere al dottor Finnegan di prescriverle medicinali più forti, dietro anche consiglio di Thomas.

Beautiful anticipazioni: Steffy si avvicina a Finn

In particolare, Thomas si renderà conto delle sofferenze della sorella vedendola piegata in due dal dolore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Il giovane sarà convinto che il tutto non sia dovuto solo alle lesioni legate all'incidente, ma anche al fatto che Steffy avrà perso per l'ennesima volta Liam. Pertanto, Thomas cercherà di dare in modo che Liam di accorga del dolore di Steffy. La dipendenza da farmaci farà precipitare ben presto la giovane Forrester in un baratro dal quale uscirà grazie all'aiuto del dottor Finnegan.

Quest'ultimo comincerà a provare dei sentimenti per la sua paziente è non tarderà ad arrivare il momento del loro primo bacio. La strada per uscire dalla dipendenza da oppiacei sarà ancora lunga per Steffy ma, per saperne di più, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Per non perdere nulla di ciò che accade nella soap tv americana, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.