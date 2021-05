Buone notizie per le fan di Can Yaman, che a breve rimarranno "orfane" di DayDreamer - Le ali del sogno. Oltre a vedere il loro beniamino nelle vesti di Özgür Atasoy in Mr Wrong (che prenderà il via lunedì 31 maggio alle 14:45 su Canale 5), avranno l'opportunità di rivederlo nella serie che durante l'estate del 2019 ha lanciato Can Yaman nella televisione italiana: Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Il ritorno su La 5 di Bitter Sweet

A partire da lunedì 31 maggio, La 5 riproporrà Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie che ha visto Can Yaman recitare al fianco di Özge Gürel (protagonista femminile anche in Mr Wrong, ndr).

Questa "dizi", che è una produzione del 2017, racconta le vicende di Nazlı Pinar (Özge Gürel), una ragazza che vuole fare della sua passione per la cucina la sua professione.

In attesa di realizzare il suo sogno nel cassetto, ovvero quello di aprire un ristorante, inizierà a lavorare come cuoca a casa di Ferit Aslan (Can Yaman). In questa occasione avrà l'opportunità di stringere un legame fortissimo con Bulut, il nipotino di Ferit rimasto prematuramente orfano di entrambi i genitori, morti in un incidente stradale.

L'incidente dei genitori Bulut, però, non sarà un caso. Infatti dietro ci sarà lo zampino di Hakan e Demet, che chiederanno anche l'affidamento del piccolo pur di ottenere una percentuale dell'azienda in cui Ferit e socio.

Tra Nazli e Ferit, ovviamente, nascerà una storia d'amore e i telespettatori avranno modo seguire le loro vicende sentimentali dal lunedì al venerdì su La 5, a partire dalle 12:10.

Can Yaman rimane nel pomeriggio di Canale 5 con Mr Wrong

Intanto il pomeriggio di Canale 5, a partire da lunedì 31 maggio, ospiterà due nuove serie turche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Al posto di Uomini e Donne, dalle 14:45, andrà in onda Mr Wrong con Can Yaman e Özge Gürel. I due interpreteranno, rispettivamente, Özgür ed Ezgi: il primo è un incallito sciupa femmine, la seconda una romantica sognatrice che viene delusa dall'ennesimo ragazzo.

Per cercare di placare gli animi della madre di Özgür (che vuole il figlio sposato) e per far sì che Ezgi abbia successo con gli uomini, i due stringeranno un patto: Özgür sarà disposto a darle delle "lezioni d'amore" se lei si fingerà la sua ragazza per un giorno.

La vicinanza tra i due, però, gli giocherà un brutto scherzo.

Dal 31 maggio in arrivo anche Love is in the air

Subito dopo Mr Wrong, alle 15:30, arriverà Love is in the air, la serie che racconta le vicende di Eda e Serkan. La prima è una ragazza che sogna di laurearsi in Italia in Architettura paesaggistica, ma il suo sogno verrà infranto inconsapevolmente da Serkan, in quanto la sua azienda taglierà dal suo bilancio le borse di studio.

Da una vendetta nei confronti di Serkan, Eda invece si ritroverà a collaborare con lui: nell'orizzonte per lei potrebbe esserci nuovamente l'università, ma per due mesi dovrà fingere di essere la sua fidanzata e tutto questo verrà fatto per far ingelosire l'ex di lui, Selin.

Anche in questo caso, però, l'amore farà capolino.