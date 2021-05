In Beautiful tra qualche settimana, i telespettatori assisteranno all'uscita di scena temporanea di Thomas Forrester. Il giovane infatti, verrà smascherato proprio da Hope il giorno delle sue nozze con Zoe e questo farà sì che tutta la famiglia venga a conoscenza del fatto che il ragazzo non sia affatto cambiato. Messo in un angolo da tutti, a Thomas non resterà altro che lasciare Los Angeles, mentre Liam e Hope torneranno ad essere una famiglia insieme a Beth e Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Hope smaschera Thomas il giorno delle nozze con Zoe

Tra qualche puntata, i fan italiani di Beautiful assisteranno al matrimonio tra Thomas e Zoe. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che la cerimonia non andrà a buon fine e ciò a causa dell'intervento di Hope. La ragazza infatti, dopo aver saputo che Thomas è l'artefice della sua separazione da Liam e che è ancora ossessionato da lei, studierà un piano per metterlo in trappola e vendicarsi di lui. La vendetta avrà il suo apice proprio il giorno del matrimonio tra il giovane Forrester e Zoe. Hope interromperà la cerimonia presentandosi in abito da sposa e facendo credere a Thomas di essere disposta a tornare insieme a lui.

A questo punto, Forrester jr cadrà in trappola e, non solo lascerà Zoe sull'altare, ma dichiarerà apertamente di fronte a tutti che è Hope la donna che vuole sposare.

Beautiful, anticipazioni: Thomas in lacrime dopo le nozze fallite con Zoe

Subito dopo, Hope metterà fine alla farsa e Thomas capirà di essere caduta nel tranello.

Tutti i presenti capiranno che il ragazzo ha usato Zoe e il piccolo Douglas per raggiungere il suo scopo, quello di far ingelosire Hope e costringerla a tornare con lui per amore del bambino. Ridge sarà deluso dal figlio, al quale aveva voluto dare una seconda chance, mettendo anche a rischio il suo matrimonio con Brooke. Anche Steffy sarà dura con il fratello, così come l'amico Vinny.

In lacrime, Thomas se ne andrà dalla Villa.

Liam e Hope tornano insieme, Thomas lascia la città

Con il prosieguo delle puntate, dopo le nozze saltate di Thomas e Zoe, Liam e Hope torneranno insieme e si scambieranno i voti nuziali nel corso di una cerimonia simbolica alla quale presenzierà solo il piccolo Douglas. Thomas invece, non potrà far altro che lasciare Los Angeles. Il ragazzo sarà assente dalle trame di Beautiful per un breve periodo e, in questo lasso di tempo, cercherà di mettere ordine nella sua vita, cercando di gettarsi l'ossessione per Hope alle spalle. Il piccolo Douglas invece, entrerà a far parte a tutti gli effetti della famiglia di Liam e Hope, insieme alla piccola Beth.

Per non perdere neppure un appuntamento, si ricorda che la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.