La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue a gonfie vele. Durante la consegna del tapiro d'oro (il secondo in pochi giorni), la giornalista di Dazn aveva affermato ai microfoni di Valerio Staffelli che con l'attore turco tutto andava bene, tant'è che si trovava a casa sua a Milano. Adesso è il settimanale Chi a mostrare gli scatti che vedono protagonista la coppia. Can e Diletta, infatti, si sono concessi un week-end tra relax e passione sul lago di Como, dove sono stati ospiti di un resort a 5 stelle. Crisi archiviata per i due innamorati che sembrano più uniti che mai.

La coppia unita dopo i pettegolezzi sulla Leotta

Negli ultimi giorni la storia d'amore tra Can e Diletta ha tenuto banco nel mondo del Gossip: gli eventi che si sono susseguiti sono stati tanti e non sempre lineari ma sembravano portare tutti verso la rottura. In realtà, non è stato così o, se un allontanamento c'è stato, allora si è trattato solo di incomprensioni tra innamorati. Leotta ha chiarito a gran voce sul suo profilo Instagram di essere un po' stanca delle voci di finti flirt che circolavano sul suo conto. Inoltre, la giornalista ha messo in chiaro di non tollerare che la sua relazione con il turco fosse messa in discussione.

Pochi giorni dopo ecco che il bacio di Diletta con Ryan Friedkin, il figlio del padrone della Roma, ha fatto il giro del web.

Anche per questo il volto Dazn ha avuto una spiegazione: si trattava di un bacio dato lo scorso dicembre quando era ancora single. Adesso Diletta è fidanzata felicemente con Can e le foto che il settimanale di gossip ha pubblicato dimostrano che questa sarebbe l'unica verità, almeno per il momento.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Week-end di passione per la giornalista e l'attore

Avvolti in accappatoi bianchi, Can e Diletta sono stati paparazzati sorridenti e felici. Secondo quanto riportato dal giornale, la bionda catanese sarebbe giunta lo scorso sabato nel resort a 5 stelle del lago di Como dove ad attenderla c'era già l'attore protagonista di Mr Wrong.

I due si sono concessi bagni in piscina, dove non è mancata la passione e la complicità.

Gli sguardi di Can nei confronti della sua Diletta sono esplicativi: l'attore appare innamorato e felice accanto alla conduttrice radiofonica. Dopo un week-end d'amore, la coppia è rientrata a Milano insieme, più unita che mai. Insomma, i nuvoloni che sembravano addensarsi sulla love story si sarebbero dissolti del tutto: la passione e l'amore sono tornati a farla da padrone. Quale sarà il prossimo passo della coppia? I fan restano in attesa di scoprire come si evolverà la relazione più chiacchierata del 2021.