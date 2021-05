La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continua ad essere abbastanza movimentata, anche se il finale si sta avvicinando sempre di più. Nell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 14 maggio 2021, Can Divit (Can Yaman) vorrà farsi perdonare da Sanem Aydin (Demet Özdemir), quando abbastanza arrabbiata gli confesserà di non aver mai smesso di amarlo pur essendo stata ricoverata in una struttura psichiatrica.

Il fotografo, per fare pace con la scrittrice, la porterà su un’isola completamente desolata, dopodiché troverà l'ennesima scusa per convincerla a dormire con lui: in particolare, dalle anticipazioni, si evince che Can inscenerà un finto malfunzionamento improvviso della barca.

DayDreamer, anticipazioni del 14 maggio: Sanem litiga con Can a causa di Ayca

Gli spoiler della puntata del famoso sceneggiato che i telespettatori di Canale 5 seguiranno venerdì 14 maggio 2021, sempre dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, dicono che Sanem, dopo non aver nascosto la sua gelosia nei confronti di Ayca (Dilek Serbest), si ritroverà sugli scogli con Can a discutere. Sanem dirà al fotografo di non cercarla più per aver sentito che ha detto a suo padre Aziz (Ahmet Somers) di non provare alcun sentimento per lei. La talentuosa scrittrice, non riuscendo ad accettare che Can si sia dimenticato di amarla a seguito dell’incidente stradale, se ne andrà via sconvolta tornando nel quartiere.

Il fratello di Emre sentendosi il responsabile della sofferenza di Sanem, soprattutto per averla fatta stare male in passato, oltre a leggere il libro che racconta la loro storia d’amore deciderà di organizzarle una sorpresa servendosi soltanto della complicità di Deren (Tuğçe Kumral). Can eviterà di coinvolgere Leyla (Öznur Serçeler) o Emre (Birand Tunca) con il timore che avrebbero potuto avvisare in anticipo la scrittrice.

Can e Sanem dormono in un’isola deserta

Can utilizzerà la scusa di una campagna pubblicitaria in cui Sanem dovrà scegliere i modelli, per chiederle di recarsi in un posto situato sul mare e lontano dalla città. La scrittrice non avrà altra scelta oltre a quella di accettare che il fotografo le faccia da assistente, nonostante gli dica di non volerlo al suo servizio.

A questo punto Can dirà una menzogna alla sua fidanzata per poter passare ancora del tempo in sua compagnia, facendole intendere che la moto d’acqua sia senza benzina non appena metteranno piede su un’isola deserta. Per concludere Can coglierà l’occasione al volo per trascorrere la notte con Sanem: grazie a questa vicinanza il fotografo avrà dei ricordi dei suoi ultimi due anni di vita rimossi dalla sua mente.