Continua l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la serie televisiva turca Daydreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni settimanali delle nuove puntate in onda dal 10 al 14 maggio 2021 rivelano che accadranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Can Divit, il quale proverà a riappacificarsi con Sanem Aydin. Muzaffer (Cihan Ercan) invece otterrà dei benefici nell'agenzia Fikri Harika, destando i sospetti di Ceycey (Anil Celik).

Ceycey scopre l'inganno di Muzaffer: anticipazioni puntate DayDreamer al 14 maggio

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer al 14 maggio 2021 rivelano che Emre farà affidamento sulla complicità di Muzaffer per indurre Ceycey ad andare via dalla casa di Nihat Mevkibe Aydin: il secondogenito dei Divit in cambio offrirà al suo complice svariati benefici all’interno dell'agenzia.

Nel frattempo Aziz Divit deciderà di partire per Amsterdam e chiudere la sua storia d'amore con Mihriban, la quale non si rassegnerà all'idea di essere stata lasciata dall'uomo che ha sempre amato. Ceycey invece scoprirà l'inganno di Muzaffer nel momento in cui lo vedrà seduto al tavolo della squadra creativa, mentre lui avrà ancora il compito di portare i caffè dopo che ha svolto dieci anni di gavetta nell'azienda. Intanto Selim verrà ritenuto l'uomo perfetto per fingersi Arthur Capello, un regista anglo-spagnolo che i dipendenti si sono inventati per ottenere l'importante incarico collaborativo.

Can vuole fare pace con Sanem: trame DayDreamer 10-14 maggio

La tensione alla Fikri Harika sarà molto evidente poiché, quando il cliente si presenterà nell'agenzia per fare la conoscenza di Arthur, le cose non andranno come avevano previsto.

Le anticipazioni di DayDreamer dal 10 al 14 maggio 2021 rivelano che Sanem consiglierà a Selim di assumere un atteggiamento brioso: l'uomo però si lascerà andare un po' troppo e insulterà il cliente, tanto che rischierà di far saltare l'accordo lavorativo. Fortunatamente a evitare che la collaborazione con la Fikra Harika possa saltare definitivamente ci penserà Ayca, ossia la nipote del cliente.

Quest'ultima però susciterà la gelosia della minore degli Aydin, che avrà una discussione con il primogenito dei Divit. Le anticipazioni della serie televisiva turca rivelano che Can sarà intenzionato a riappacificarsi con Sanem e, per tale motivo, chiederà aiuto a Deren per organizzare una gita a sorpresa in un’isola deserta solo per loro due.

Il fotografo, in seguito, fingerà che la moto d’acqua si è rotta: in questa occasione nella sua mente sembreranno cominciare a riaffiorare i ricordi.