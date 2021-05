Continua l'appuntamento con le notizie di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca trasmessa in Italia da Mediaset e che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni riguardanti le puntate finali, che andranno in onda tra qualche settimana anche su Canale 5, rivelano che Huma deciderà di andare via da Istanbul dopo aver salutato i suoi due figli maschi, Emre e Can. La parrucchiera Melahat, che vive nello stesso quartiere di Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat Aydin, invece avrà una discussione con l'ex moglie di Aziz Divit a causa di Selim.

Anticipazioni turche di DayDreamer: Selim lascia Huma e si avvicina a Melahat

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che a Istanbul, dopo la partenza di Aziz per Amsterdam, a Istanbul arriverà Selim. Quest'ultimo comincerà a mostrare un interesse sentimentale verso Huma (Ipek Tenolcay), ma il suo vero intento sembrerà soltanto quello di entrare in possesso del denaro della signora Divit. I dubbi sull'uomo aumenteranno nel momento in cui farà finta di aver perso il suo portafogli mentre si troverà a cena insieme a Huma, la quale sarà costretta a pagare il conto. Il giorno dopo Selim, oltre a recarsi da Mihriban per chiederle un prestito, darà il peggio di sé nel momento in cui saprà che la parrucchiera Melahat (Feri Baycu Guler) ha ottenuto una cospicua eredità da un suo lontano parente.

A questo punto l'uomo, pieno di debiti da saldare, penserà bene di corteggiare l'amica di Mevkibe e Nihat (Berat Yenilmez) promettendogli di chiudere la frequentazione con Huma e cominciare una vita al suo fianco.

Huma va a viveve in Australia: DayDreamer, le nuove trame turche

Le trame delle puntate di DayDreamer, che andranno in onda in Italia prossimamente, rivelano che Melahat cadrà nella trappola di Selim dopo un’iniziale resistenza.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tuttavia la parrucchiera, durante uno spot che girerà Can con la Fikri Harika nel quartiere di Sanem, farà sapere a Huma che il suo nuovo fidanzato ha deciso di lasciarla per stare insieme a lei: l’ex signora Divit resterà sconvolta nel momento in cui scoprirà la verità. Nel bel mezzo del litigio Selim ammetterà che l’eredità di Melahat era solamente una truffa messa in atto dal suo avvocato, con lo scopo di avviare una pratica inesistente ed estorcergli del denaro.

A questo punto Huma, sentendosi profondamente umiliata, comunicherà ai suoi figli che andrà a vivere in Austria per un periodo di tempo indeterminato: in questa occasione Emre, Can e sua madre si lasceranno andare a un lungo abbraccio, dimenticando definitivamente tutti i contrasti che hanno avuto negli ultimi anni.