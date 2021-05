Giulia Stabile ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. Ancora frastornata per la vittoria ottenuta ad Amici 20, la ballerina ha fatto una riflessione sul suo percorso nella scuola più famosa d'Italia. Inoltre, ha speso delle parole al miele per il suo fidanzato Sangiovanni: grazie a lui, la 18enne ha superato i momenti "no" nel programma.

La favola con l'allievo di Zerbi

Giulia Stabile nella scuola di Amici 20 ha trovato l'amore: la ballerina ha cominciato a capire di essere attratta da Sangiovanni, quando provava gelosia nel vederlo parlare con altre ragazze.

Grazie all'allievo di Rudy Zerbi, la 18enne è riuscita a superare anche i momenti più difficili attraversati nella scuola.

Durante l'intervista, la ballerina ha parlato del rapporto speciale instaurato con Sangiovanni: "Lui è il mio primo amore. Il primo bacio...Lui, è il primo di tutto". La ballerina ha confidato che i consigli del suo fidanzato sono stati preziosi: ogni giorno, il cantante di "Lady" le ricordava le responsabilità degli allievi. Inoltre, Giulia ha parlato di quella volta in cui è stata colpita da un attacco di panico. Stabile ha riferito che ballare su "Primavera" per lei è stato come tornare indietro nel tempo, quando era vittima di bullismo.

Infine, Stabile ha precisato che se un domani tra lei e Sangio le cose non dovessero andare bene, ci saranno entrambi l'uno per l'altra.

Il commento sugli insegnanti di danza

Dopo Sangiovanni, nella speciale classifica di Giulia Stabile c'è Maria De Filippi. Come spiegato dall'ex allieva di Veronica Peparini, la conduttrice pavese è stata fondamentale nel suo percorso. Tuttavia, la 18enne ha precisato che Maria c'è sempre stata per tutti gli allievi e non solo per lei.

La ballerina hachiosato su De Filippi: "Maria è una donna stupenda".

Per quanto gli insegnanti di danza, la vincitrice del talent ha speso delle parole di stima per Veronica Peparini: la 50enne fin dal primo istante ha creduto in lei, tanto da prenderla sotto la sua ala protettiva. Su Alessandra Celentano, Giulia ha preferito non dire nulla: "Non me la sento di dire qualcosa, il mondo della danza sa già tutto".

Giulia vuole continuare a studiare

Prima di terminare l'intervista con il magazine diretto da Alfonso Signorini, la vincitrice di Amici 20 ha fatto una riflessione sul suo percorso. La ballerina ha spiegato che non è stato tutto rose e fiori, ma alla fine ne è valsa la pena.

Con il montepremi incassato, la 18enne ha spiegato che vorrebbe investirli per proseguire i studi di danza. Tuttavia, Giulia ha confidato di volere pensare anche alla sua famiglia: la ballerina vorrebbe prendere una lavastoviglie per la mamma, visto che lava sempre i piatti. La diretta interessata ha precisato che anche se oggi ha acquisito una certa popolarità, vuole rimanere con i piedi per terra.