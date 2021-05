Grandi novità arrivano dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5. La daily soap anni ’60 di Rai 1 sta per giungere al termine e molti telespettatori non vedono l’ora di sapere come si concluderanno certe vicende ingarbugliate della famiglia Conti, Bergamini, Amato e Guarnieri. Marta riceverà una proposta di lavoro che la potrebbe portare a vivere a New York e racconterà una grossa bugia a Vittorio. Rocco, nelle nuove puntate della soap pomeridiana in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio su Rai 1, incontrerà il direttore sportivo di una nota squadra ciclistica professionista e sarà entusiasta all’idea di partecipare al Giro d’Italia.

Maria dovrà fare i conti con le richieste di suo padre, mentre Fiorenza scoprirà cosa c’è tra Ludovica e Marcello e userà questa informazione per diffamare la famiglia Brancia.

Anticipazioni quinta stagione de Il Paradiso delle Signore: Agnese incappa in un equivoco

Ferveranno grandi preparativi al Paradiso delle Signore. Al posto dei manichini statici, il direttore assumerà una modella-manichino con indosso la collezione estiva e questa idea della vetrina vivente attirerà i passanti al grande magazzino di Milano. Rocco, dopo aver intascato la vittoria, e grazie al gesto altruistico del seminarista Nino, incontrerà il direttore sportivo di un’importante squadra di ciclismo. La sintonia che si è instaurata tra Armando e Gloria verrà notata da Agnese, la quale si mostrerà sempre più gelosa del loro rapporto, ma la sarta non si renderà conto di essere incappata in un equivoco.

Nel frattempo, Ludovica spiegherà a Salvatore e Armando il suo piano per far uscire Marcello dal carcere. Dante, prima di partire, deciderà di affrontare di nuovo il marito di Marta. Nel frattempo, la signora Conti riceverà una strana chiamata dagli Stati Uniti.

Giuseppe cerca di scoraggiare il nipote

Rocco continuerà a essere entusiasta all’idea di far parte di un’importante squadra di ciclismo, ma lo zio Giuseppe farà di tutto per spegnere il suo entusiasmo sportivo, con insuccesso.

Infatti, il magazziniere del Paradiso informerà la sua promessa sposa Maria e Armando di ciò che è successo durante l’incontro con un importante direttore sportivo. Ludovica incontrerà di nuovo l’avvocato Finzi per dirgli di essere pronta a testimoniare pur di scarcerare Marcello, tuttavia, i loro continui incontri finiranno per attirare l’attenzione di Fiorenza, che vorrà vederci chiaro.

Gabriella non sarà del tutto convinta di lasciare Milano per rifarsi una nuova vita a Parigi con il marito e si sentirà a disagio davanti alle proposte di Vittorio che riguardano le nuove collezioni del Paradiso. Marta, invece, non avrà il coraggio di dire al marito che la Sterling le ha fatto un’offerta allettante a New York.

Cosimo sonda il terreno con la madre

Marta confesserà alla sua famiglia d’origine il disagio di parlare a Vittorio della proposta di lavoro da parte della Sterling. Grazie al piccolo premio in denaro per aver vinto la gara ciclistica, Rocco si metterà in testa di comprare un anello di fidanzamento per Maria ma non saprà a chi rivolgersi. Cosimo cercherà di convincere la madre a trasferirsi nel capoluogo francese con lui e la moglie Gabriella.

La presidentessa del Circolo milanese sarà sempre più decisa a ficcare il naso negli affari di Ludovica, mentre una lettera scritta da Marcello implorerà la figlia di Flavia di rifarsi una vita senza di lui. Nel frattempo, i coniugi Conti andranno incontro al loro destino.

La relazione di Ludovica e Marcello viene alla luce

Umberto e Adelaide, nelle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, parleranno dell’offerta di lavoro che Marta ha ricevuto dalla Sterling e temeranno che questa possa segnare la fine della relazione tra lei e Vittorio. Rocco inizierà ad allenarsi con la squadra ciclistica che parteciperà al Giro d’Italia. Fiorenza vedrà Ludovica lasciare improvvisamente il Circolo e la seguirà di nascosto.

Durante l’appostamento, la presidentessa del Circolo milanese scoprirà che la figlia di Flavia Brancia ha una relazione con un ragazzo finito in carcere e deciderà di usare questa informazione a proprio vantaggio. Nel frattempo, Vittorio scoprirà che Marta gli ha mentito sulla decisione riguardante la proposta di lavoro della Sterling.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 5 fino al 21 maggio: Marcello scarcerato

Marta si sentirà come un uccellino in gabbia e confiderà a Umberto che il matrimonio con Vittorio non le dà la gioia di vivere. Rocco riceverà una proposta che potrebbe cambiare la sua vita in meglio, mentre Maria sarà preoccupata perché il padre pretende che lei e il suo partner tornino in Sicilia dopo il fatidico 'Sì'.

Grazie alla testimonianza di Ludovica, Marcello verrà scarcerato, mentre Fiorenza metterà in atto un piano diabolico ai danni della famiglia Brancia. Al Paradiso, la capocommessa Moreau risponderà a una telefonata per Stefania che la turberà. Cosimo metterà in atto un piano per convincere Gabriella a trasferirsi con lui a Parigi, di cosa si tratta? Il giovane Bergamini organizzerà un incontro tra la stilista del Paradiso e il suo mentore francese. Vittorio, stanco delle continue indecisioni di Marta, la metterà alle strette e le chiederà di prendere una decisione definitiva.