Nella puntata di Mr Wrong in onda giovedì 3 giugno su Canale 5, a partire dalle 14:45, Ezgi proverà a conquistare Serdar grazie all'aiuto di Özgür. Intanto cupido farà breccia nel cuore dello chef Ozan, infatti per lui sarà amore a prima vista quando vedrà per la prima volta l'amica di Ezgi: Deniz.

Özgür aiuta Ezgi per il suo primo incontro con Serdar

Ezgi sarà più decisa che mai a conquistare Serdar e dopo aver chiesto aiuto a Özgür proverà a trovare un modo per incontrarlo. Sarà sua cugina Cansu a organizzare l'occasione giusta, grazie al suo fidanzato Levent.

Infatti da lui scoprirà che nel weekend Serdar parteciperà a un torneo di tennis e così tutti, comprese Cansu e Deniz, si daranno appuntamento al circolo.

Arriverà il giorno dell'incontro e Özgür si renderà disponibile ad aiutare Ezgi a partire dall'outfit. Lei opterà per qualcosa di comodo, mentre lui la trasformerà in una donna molto seducente: così Serdar non potrà toglierle gli occhi di dosso.

Ezgi fa l'indifferente con Serdar

Il ragazzo, senza dirle niente, la seguirà al circolo, in questo modo avrà la possibilità di darle "in diretta" i giusti consigli per conquistare Serdar. Infatti, a differenza delle intenzioni di Ezgi, le consiglierà di mostrare scarso interesse nei confronti del dottore, così riuscirà a "farlo abboccare all'amo".

Le dirà di essere talmente indifferente, al punto che le consiglierà di andarsene via, sul più bello, dal circolo, proprio nel momento in cui Serdar inviterà Ezgi a partecipare come spettatrice al torneo di tennis. Sarà la mossa giusta?

Sta di fatto che non essere più al circolo farà molto agitare Ezgi, che si convincerà di aver perso qualsiasi speranza con Serdar.

Per Ozan è amore a prima vista con Deniz

Intanto Özgür non andrà da solo al circolo di tennis, infatti lo accompagnerà il suo amico Ozan, che rimarrà "vittima" di un portentoso colpo di fulmine. Infatti al buffet avrà modo di conoscere Deniz. L'incontro non sarà dei migliori, in quanto la ragazza caratterialmente è molto scontrosa, ma basteranno quei pochi secondi a far perdere completamente la testa a Ozan.

I due avranno modo d'incontrarsi a fine giornata nel parcheggio antistante il circolo. Deniz non riuscirà a uscire con la macchina, in quanto bloccata da un'altra. Il destino vorrà che sia proprio quella di Ozan, ma il ragazzo non avrà il coraggio di dirle niente, visto che sarà molto nervosa e arrabbiata. Così silenziosamente assisterà al carro attrezzi chiamato da Deniz che gli porterà via la macchina. Anzi, le presterà pure il telefono per chiamarlo, visto che la batteria del cellulare della ragazza sarà scarica.

A dire la verità Deniz non rimarrà bloccata per colpa della macchina di Ozan, in quanto è stata lei a parcheggiare la sua davanti a quella dello chef, ma lui non saprà darle torto.