Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore che martedì 18 maggio vedrà tra i protagonisti principali Gabriella (Ilaria Rossi), ancora molto combattuta per la proposta di Cosimo (Alessandro Cosentini) per il trasferimento a Parigi.

Ludovica (Giulia Arena) incontrerà l'avvocato Finzi, decisa a testimoniare per Marcello (Pietro Masotti), ma Fiorenza (Greta Oldoni) inizierà a sospettare di lei, mentre Rocco (Giancarlo Commare) sarà scoraggiato da Giuseppe (Nicola Rignanese) per i suoi successi nel ciclismo. Marta (Gloria Radulescu), invece, dopo la proposta ricevuta dagli Stati Uniti non riuscirà ad essere sincera con suo marito per paura di perderlo per sempre.

Gabriella sarà ancora molto indecisa sulla partenza: spoiler 18 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 18 maggio raccontano che per Gabriella saranno giorni di forte indecisione. La stilista continuerà a ripensare alla proposta di Cosimo che vorrebbe trasferirsi a Parigi, ma non sarà ancora convinta che possa essere la decisione più giusta per tutti. Secondo la moglie di Bergamini, lasciare Milano potrebbe essere percepito come un tradimento da parte di Vittorio che ha sempre creduto in lei professionalmente, sin da quando era una semplice commessa.

Gabriella non sarà la sola a dover prendere una decisione importante per il suo futuro, perché anche Marta dovrà valutare la proposta lavorativa arrivata da New York che potrebbe mettere in pericolo definitivamente il suo matrimonio con Vittorio.

Ludovica incontrerà l'avvocato per aiutare Marcello: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 maggio, rivelano che nella puntat in onda martedì, la figlia di Umberto non riuscirà a essere sincera con suo marito. L'offerta della Sterling sarà molto invitante per lei, ma la donna temerà che parlandone con Vittorio il rapporto ricostruito con molta fatica e ancora molto fragile possa spezzarsi definitivamente.

Nel frattempo, Rocco sarà entusiasta della possibilità di intraprendere una seria carriera sportiva, ma Giuseppe tenterà di placare il suo ottimismo. Il ragazzo non si farà scoraggiare dallo zio e parlerà dei suoi progetti per il futuro con Armando e Maria che lo hanno sostenuto sin dall'inizio.

Ludovica, invece, incontrerà l'avvocato Finzi al circolo per parlare della situazione di Marcello e si dirà pronta a testimoniare a favore del ragazzo.

Tutto questo, però, non passerà inosservato agli occhi di Fiorenza che sospetterà subito che ci sia dietro qualcosa e sarà molto curiosa di scoprire il segreto della signorina Brancia.