Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra che si appresta a chiudere i battenti dopo oltre 2300 episodi. Le trame delle ultime puntate provenienti direttamente dalla Spagna narrano un drammatico colpo di scena riguardante Emilia Ulloa (Sandra Cervera), uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. In dettaglio, la moglie di Alfonso (Fernando Coronado) racconterà a Marcella Del Molino di essere tornata a Puente Viejo perché affetta da una malattia incurabile.

Il Segreto, ultime puntate: Emilia ha una malattia terminale

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le ultime puntate in onda a breve in televisione raccontano che alcuni personaggi non avranno un lieto fine. Scendendo nei dettagli, Emilia (Sandra Cervera) confesserà a Marcela il vero motivo del suo ritorno a Puente Viejo.

Tutto inizierà quando la moglie di Matias Castaneda assisterà ad un pianto disperato della suocera, in visita al padre Raimundo (Ramon Ibarra) da diversi mesi in stato catatonico. Per questo motivo, Del Molino chiederà alla moglie di Alfonso perché appare così triste. A sorpresa, Ulloa ammetterà un'amara verità. Emilia confesserà a Marcela di avere al massimo alcuni mesi da vivere dopo la scoperta di una malattia terminale.

Il suo destino infausto è il motivo del suo ritorno improvviso nel paesino iberico.

La moglie di Alfonso confessa a Marcela di voler morire a Puente Viejo

Nel corso delle ultime puntate dello sceneggiato, che saranno trasmesse prossimamente sul canale del Biscione, Emilia racconterà a Marcela di avere il desiderio di morire a casa sua.

Inoltre, la moglie di Alfonso sottolineerà di non aver informato suo marito, la figlia ed il genero Gonzalo (Jorci Coll) delle sue disperate condizioni di salute in quanto non voleva fargli vivere il dolore della sua dipartita. Un modo per tutelare la piccola Natalia ed i nipoti Esperanza e Beltran in quanto non voleva che soffrissero per colpa sua.

Inoltre, Ulloa chiederà alla nuora di mantenere il massimo riservo sulla questione. La donna, infatti, apparirà rassegnata al suo destino, sebbene speri di vedere il padre guarito prima di chiudere gli occhi per sempre.

Nel frattempo, Marcela apparirà indecisa sul da farsi: rispettare la volontà di Emilia oppure rivelare a Matias Castaneda (Ivan Montes) che sua madre ha una malattia incurabile. Cosa deciderà di fare la locandiera?

In attesa di sapere come si concluderà questa story-line, si ricorda che la soap opera de Il Segreto è in onda ogni domenica dalle ore 14:10 su Canale 5 prima del people show di "Domenica Live", condotto da Barbara D'Urso.