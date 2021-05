Beppe Braida in un commento pubblicato sui social ha lanciato una stoccata non tanto velata alla produzione dell'Isola dei Famosi. Il motivo? L'ex naufrago si è domandato come mai a distanza di tempo dal suo ritiro dal reality show non sia stato invitato in studio per raccontare la sua esperienza in Honduras.

Lo sfogo dell'ex isolano

Beppe Braida non è più un concorrente dell'Isola dei Famosi. Poco dopo l'inizio della 15^ edizione del reality show, il comico si è dovuto ritirare per motivi di famiglia: suo padre aveva contratto la Covid-19, quindi il naufrago aveva deciso di tornare in Italia per seguire la situazione del congiunto.

A distanza di tempo dal suo rientro in Italia, l'ex isolano non è ancora arrivato nello studio Mediaset per raccontare la sua breve esperienza in Honduras. Nel rispondere ad alcune domande dei suoi fan, il diretto interessato si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Scendendo nel dettaglio, un utente ha chiesto al comico come mai non fosse ancora arrivato in studio per seguire la diretta. Braida anziché glissare, ha commentato: "Onestamente non lo so". Un altro utente invece, gli ha chiesto cosa pensasse del presunto accanimento dei presenti in studio verso Francesca Lodo, Angela Melillo e Valentina Persia. In replica il comico ha chiosato: "L'unica cosa che trovo scandalosa è che io non sia ancora stato invitato in studio".

Nella risposta dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, molti follower hanno carpito una sorta di stoccata nei confronti della redazione del reality show.

I possibili motivi

Al momento non è chiaro, perché Beppe Braida dopo avere osservato il periodo di quarantena previsto per chi torna in Italia da un viaggio all'estero, non sia ancora stato invitato nello studio dove viene trasmessa la diretta dell'Isola dei Famosi.

Tra i possibili motivi del mancato invito da parte della produzione potrebbe esserci il ritiro. A differenza di Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono stati costretti a lasciare il programma per un problema fisico: i due ex naufraghi dopo il periodo di quarantena hanno potuto seguire e commentare la 14^ puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

A questo la produzione potrebbe avere deciso di non portare in studio i concorrenti ritirati per motivi diversi dagli infortuni. Fino ad oggi, sono arrivati tutti gli ex isolani nello studio Mediaset tranne il Visconte Ferdinando Guglielmotti: quest'ultimo ha preso parte solamente ai programmi di Barbara d'Urso. Non è dato sapere se dopo lo sfogo dell'ex naufrago Braida, la produzione deciderà di fare chiarezza oppure sceglierà di portare l'ex concorrente direttamente in studio.