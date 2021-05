Questa sera, lunedì 31 maggio, andrà in onda l'attesissima semifinale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. La penultima puntata, condotta da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, si preannuncia ricca di sorprese, colpi di scena e graditi ritorni in studio. Il reality, che si appresta a chiudere i battenti, accoglierà le ultime eliminate dal televoto, Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia, decreterà gli altri finalisti che si uniranno ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser e svelerà il destino di Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti.

Come sempre, sui social e sul web, ci sono alcune indiscrezioni e spoiler di ciò che accadrà nel corso della diretta .

Una semifinale senza esclusione di colpi di scena e sorprese

In vista della semifinale, sul web non mancano come sempre alcune anticipazioni di ciò che vedremo nel corso della puntata di questa sera. Innanzitutto, la conduttrice Ilary Blasi leggerà il verdetto del televoto che vede scontrarsi Matteo Diamante e la sportiva Isolde Kostner. Uno dei due verrà eliminato, ma avrà la possibilità di restare in gioco a Cayo Paloma, dove si trovano già Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Poi, la padrona di casa accoglierà in studio le ultime due eliminate dal reality. Si tratta di Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia.

Le ex naufraghe avranno la possibilità di essere presenti in puntata dopo la quarantena prevista per tutti gli eliminati dalle norme anti-contagio.

Il destino di Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli

Questa sera, nel corso della diretta, scopriremo quale sarà il destino dei naufraghi che da diverse settimane vivono isolati a Cayo Paloma.

Quasi sicuramente, anche leggendo le anticipazioni sparse sul web e sui social, Beatrice e Roberto avranno modo di rimettersi in gioco per cercare di conquistarsi un posto in finale ed unirsi agli altri finalisti. Intanto, si godono gli ultimi giorni in Honduras, sicuri di essere in finale, Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Proprio quest'ultimo, la scorsa puntata ha sorpreso tutti, decidendo di farsi rasare a zero sia la barba che i capelli per una lauta ricompensa settimanale, una pentola piena di spaghetti al sugo.

Una decisione che è stata molto apprezzata sia dai suoi compagni di avventura, sia dallo studio che si è complimentato per il suo coraggio e la sua scelta. Un po' meno contenta forse, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che però non ha esitato ad esclamare quanto per lei Ignazio fosse bello lo stesso. Questa sera, non mancheranno poi, gradite sorprese e colpi di scena per i naufraghi che ormai da diverse settimane vivono lontani dai loro cari e dalle loro famiglie.