La 15esima edizione dell'Isola dei Famosi ha perso un altro concorrente, si tratta di Ubaldo Lanzo. Stando alle indiscrezioni diffuse sul web, il cromatologo è tornato in Italia per fare degli accertamenti medici. Fino a questo momento, il naufrago non aveva mostrato alcun segno di insofferenza.

Lanzo è fuori dal gioco

Ubaldo Lanzo si è ritirato dall'Isola dei Famosi a causa di accertamenti medici. Giovedì 6 maggio, il Reality Show viene trasmesso in differita perché la puntata viene trasmessa lo stesso giorno di Supervivientes, versione iberica del programma.

Tornado al cromatologo, fino a oggi non aveva mostrato alcun segno di sofferenza. Al contrario, settimana dopo settimana stava entrando nel cuore di moltissimi telespettatori. Lo stesso era anche al televoto che, dunque, risulta annullato.

In occasione della 15esima puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi senza dubbio spiegherà più precisamente ai telespettatori la situazione legata a Ubaldo Lanzo.

I concorrenti ritirati

Per il reality show condotto da Ilary Blasi sembra non esserci pace: la notizia del ritiro di Ubaldo Lanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Prima del cromatologo avevano dovuto dire addio all'Honduras, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne e Beppe Braida: i primi tre naufraghi a causa di un infortunio mentre il comico è rientrato in Italia dopo avere appreso la positività al coronavirus di suo padre.

Prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi, Carolina Stramare aveva dovuto stralciare il contratto: anche l'ex Miss Italia aveva detto "addio" al reality per motivi di famiglia.

Lo sfogo di Beppe Braida

A proposito del ritiro di Beppe Braida, il comico sui social ha puntato il dito contro la redazione dell'Isola dei Famosi. Scendendo nel dettaglio, l'ex naufrago ha risposto alle domande di alcuni suoi follower.

Un utente gli ha chiesto come mai, a differenza di Brando ed Elisa, non sia stato ancora invitato in studio per raccontare la sua esperienza. Un altro follower, invece, gli ha chiesto cosa pensasse del presunto accanimento dei presenti in studio contro Valentina Persia, Angela Melillo e Francesca Lodo.

Il diretto interessato in replica ha chiosato: "Trovo scandaloso che io non sia stato ancora invitato in studio".

A differenza del ritiro del duo Giorgi-Isoardi, Beppe Braida ha lasciato l'Honduras per motivi familiari: non è escluso che la produzione abbia deciso di non invitare il comico per motivi legati al suo contratto.