Continuano gli appuntamenti con l'amata serie televisiva DayDreamer- Le ali ali del sogno. La soap turca è quasi arrivata al suo epilogo finale, ma ancora una volta i personaggi che interpretano Can e Sanem non smettono di stupire i telespettatori di Canale 5. Gli appuntamenti che andranno in onda durante la settimana dal 10 al 14 maggio saranno ricchi di colpi di scena.

Divit dovrà fare i conti con la gelosia della scrittrice causata dall'arrivo di Ayca, la nipote di un nuovo importante cliente dell'agenzia Fikri Harika. Ancora una volta il personaggio dell'affascinante Can Divit si troverà a rapire la scrittrice per poter avere un chiarimento senza alcuna interruzione.

Una grande delusione arriverà invece per Mihriban.

Spoiler DayDreamer al 14 maggio: Aziz decide di lasciare Mihriban e partire

Nel corso della puntata del 10 maggio, Emre tenterà di convincere Cengiz a lasciare la casa dei suoceri. Il fratello di Can proporrà in cambio all'uomo un ruolo importante all'interno dell'agenzia. Durante la messa in onda dell'11 maggio invece, i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena. Aziz infatti deciderà inaspettatamente di rompere con Mihriban, lasciando quest'ultima in preda alle lacrime e alla disperazione.

Il padre di Can ed Emre partirà alla volta di Amsterdam, per ricominciare una nuova vita. La situazione sarà molto tesa anche alla Fikri Harika. I dipendenti dell'agenzia, infatti, dovranno fare i conti con una grande bugia raccontata ad un cliente.

Nel corso dell'appuntamento che andrà in onda il 12 maggio, Arthur Capello si recherà nell'azienda per incontrate un famoso registra, frutto però solo di un'invenzione dei lavoratori della Fikri Harika. La scrittrice avrà una brillante idea, proponendo a Selim di fingersi il regista.

Anticipazioni DayDreamer: faccia a faccia tra Can e Sanem

Nella puntata del 13 maggio, i telespettatori scopriranno che l'incontro tra Capello e Selim non andrà per il modo giusto. Sarà solo l'intervento di Ayca a salvare l'agenzia dalla perdita definitiva dell'importante cliente. La sorella di Leyla inizierà però ad essere gelosa della donna e sarà proprio per tale ragione che Can deciderà di rapire la bella scrittrice per passare insieme a lei dei momenti romantici.

Nel dettaglio, nel corso della puntata che andrà in onda il 14 maggio, Can si servirà dell'appoggio di Deren per poter organizzare una bella sorpresa a Sanem.

Per mezzo di una Moto d'acqua, Can porterà la scrittrice su un'isola deserta, in moto tale da rendere inevitabile un chiarimento tra i due. Oltre ad avere un confronto, Divit e Sanem trascorreranno insieme la nottata.