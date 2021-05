Le riprese de L’amica geniale 3 sono ripartite. Stando alle prime indiscrezioni, l'arrivo della terza stagione dell'acclamata fiction di Rai 1 slitterà al 2022 a causa del ritardo provocato dalla pandemia. Dunque, dopo un anno di attesa, si torna a parlare di una delle serie televisive di maggior successo degli ultimi anni, apprezzatissima anche all'estero. Dopo aver confermato le interpreti di Lila e Lenù, le giovani Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che continueranno a raccontare la vita delle due ragazze protagoniste dei romanzi di Elena Ferrante, il regista Daniele Luchetti ha anticipato: "Lila continuerà a lottare per la sopravvivenza, Elena sarà ancora insicura".

Anticipazioni L'amica geniale 3, il regista Luchetti: 'Lila continua a combattere'

In un'intervista rilasciata al settimanale Gente, il regista de L'amica geniale 3, Daniele Luchetti, ha rilasciato delle anticipazioni sulla nuova stagione che, stando alle notizie diffuse sul web, non arriverà su Rai 1 prima del 2022. Cosa accadrà alle protagoniste Lila e Lenù? Il regista ha confermato le interpreti della precedente stagione e ha anticipato qualche dettaglio sulla storia delle due giovani donne che si svolgerà, come sempre, sullo sfondo della città di Napoli. Riferendosi a Lenù, Luchetti ha dichiarato: "Elena si chiederà se è una vera scrittrice. Sarà ancora insicura". Invece, per quanto riguarda l'amica Raffaella, ha anticipato: "Lila continuerà a combattere per la sopravvivenza".

L’amica geniale 3 sarà tratta dal romanzo "Storia di chi fugge e di chi resta", il terzo libro di Elena Ferrante incentrato sulla storia di Lila e Lenù e riprenderà dalla fuga della giovane Cerullo dal marito violento. Il personaggio di Elena, invece, sarà prossima alle nozze con il latinista Pietro.

Confermate nei ruoli di Lila e Lenù Gaia Girace e Margherita Mazzucco ne L'amica geniale 3

Le riprese della terza stagione de L'amica geniale sono iniziate da poco e si svolgeranno nelle città di Firenze, Napoli e Torino. Nel cast torneranno le attrici della precedente stagione, Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Elena).

Il regista ha motivato questa scelta affermando che è importante, per garantire continuità alla storia, mantenere le stesse interpreti che, nel frattempo, sono cresciute. In questo modo le giovani attrici potranno mostrare un atteggiamento e un'espressione più matura, perfettamente in linea con la crescita dei personaggi che interpretano. "Vedremo realmente crescere le protagoniste sullo schermo. Ciò darà maggiore profondità alla storia" ha dichiarato Luchetti.

Le prime due stagioni de L'amica geniale in replica su Rai 1 a partire da luglio

In attesa della terza stagione, attualmente in lavorazione, L'amica geniale tornerà in onda su Rai 1 nell'estate 2021. La replica delle prime due stagioni della serie prodotta da Wildside, The Apartment, Rai Fiction ed HBO, stando al palinsesto diffuso in rete, andranno in onda a partire dal 5 luglio e proseguiranno ogni lunedì fino al 23 agosto.

La prima stagione è composta da otto episodi ed è stata trasmessa per la prima volta su Rai 1 nel 2018. La seconda, anch'essa divisa in otto episodi, è andata in onda sulla rete ammiraglia Rai nel 2020. Il palinsesto di Rai 1 nell'estate 2021 sarà all'insegna delle repliche. Al termine de L'amica geniale verrà riproposta dal 30 agosto la miniserie Bella da morire (2020) con Cristiana Capotondi. Il giovedì in prima serata andranno in onda le Serie TV Doc - Nelle tue mani (dal 24 giugno) e La vita promessa 2 (a partire dal 19 agosto). Sarà anche replicata dal 18 luglio al 22 agosto la prima e unica stagione di Vivi e lascia vivere, la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci e andata in onda nella primavera 2020.