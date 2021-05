Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 10 al 16 maggio 2021, rivelano che ci sarà spazio per degli inaspettati colpi di scena. Christoph, ad esempio, resterà deluso dall'arrivo inaspettato di Ariane che finirà per interrompere bruscamente il suo momento di tenerezza con Selina. Intanto Werner e Christoph continueranno ad essere preoccupati per le condizioni di salute di Andrè.

Christoph vuole vendicarsi di Ariane: anticipazioni Tempesta d'amore 10-16 maggio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore che saranno trasmesse fino al 16 maggio 2021 su Rete 4, raccontano che Christoph indispettito dall'atteggiamento di Ariane, deciderà di vendicarsi a tutti i costi.

Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di preparare un altro siero della verità: ma a berlo sarà la persona sbagliata.

Intanto Tim viene a sapere che un famoso allenatore inglese sta per arrivare in città per assistere al torneo di polo. Il ragazzo si renderà conto ben presto che quell'uomo sta facendo questo viaggio perché ha intenzione di reclutare dei nuovi bravi giocatori.

Ma cosa succederebbe nel caso in cui Tim venisse scelto da questo famoso allenatore di polo? Accetterebbe di trasferirsi in Inghilterra oppure no?

Selina viene avvelenata e rischia la vita

Intanto Werner e Michael continueranno ad essere preoccupati per le condizioni di Andrè, di cui si sono perse le tracce.

Proprio per questo motivo, Werner deciderà di assumere un investigatore privato: l'obiettivo sarà quello di riuscire a ritrovare al più presto Andrè e riportarlo a casa prima che possa accadere qualcosa di veramente brutto.

Intanto Christoph dopo aver preparato il siero da far bere ad Ariane, scoprirà che in realtà lo ha bevuto Selina. L'uomo, quindi, si ritroverà a dover salvare la vita della sua amata, la quale è in serio pericolo a causa degli effetti collaterali causati dal siero.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Selina scoprirà tutta la verità su quanto le è successo.

La donna sarà fortemente amareggiata e delusa dall'atteggiamento di Christoph e deciderà di non avere più niente a che fare con lui.

Christoph si ritrova nei guai: trame Tempesta d'amore al 16 maggio

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 10 maggio in poi rivelano che anche Werner e Robert non la prenderanno bene nel momento in cui scopriranno che Christoph ha agito completamente da solo, motivo per il quale decideranno di interrompere la collaborazione.

Intanto Maja, figlia adottiva di Selina, arriverà al Furstenhof con il suo abito da sposa. La donna, il giorno del matrimonio, ha scoperto che il suo fidanzato la tradiva con la sua migliore amica.