Le anticipazioni della nuova soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, dal titolo originale Bay Yanlis, riservano diverse curiosità. Nella seconda puntata che andrà in onda l'1 giugno su Canale 5, Ezgi Inal sarà ancora molto scossa per il tradimento del suo ex fidanzato Soner, così deciderà di uscire con le sue amiche Cansu e Deniz. Le due ragazze, però, avranno alcuni problemi e non si presenteranno all'appuntamento con Ezgi. Sarà così che la donna trascorrerà tutta la serata da sola, in balia dei suoi pensieri e finirà per ubriacarsi, talmente tanto da non riuscire a tornare a casa.

Anticipazioni Mr Wrong: Özgür rilascia un'intervista alla giornalista Yesim

Nella seconda puntata di Mr Wrong, Özgür incontrerà l'affascinante giornalista Yesim. La donna vorrà fare un'intervista ad Atasoy, per poi pubblicarla su un famoso magazine turco. Poi Yesim farà alcune foto all'uomo per il suo articolo e tra i due sembrerà esserci sin da subito una forte complicità. Nel frattempo Ezgi si confronterà con le sue migliori amiche Deniz e Cansu riguardo la sua complicata situazione. La donna sarà stanca dei tanti problemi e prenderà un appuntamento con le due ragazze per un'uscita. Più tardi Ezgi si recherà presso il locale, ma le sue amiche non si presenteranno all'appuntamento, così deciderà di proseguire la serata da sola.

Ezgi si ubriaca e viene aiutata da Özgür

Ezgi riceverà una telefonata da parte di Deniz, quest'ultima avrà dei problemi sul lavoro e avvertirà la sua amica di non poterla raggiungere presso il ristorante. Poco dopo Inal chiamerà Cansu per chiederle il motivo del suo ritardo, ma lei la tranquillizzerà dicendole che sarebbe arrivata il prima possibile.

Anche Cansu, però, avrà un imprevisto, poiché riceverà la visita improvvisa di Levent, poco prima di uscire di casa. Nel frattempo Ezgi sorprenderà il suo ex fidanzato Soner all'interno del locale, in compagnia della sua nuova conquista. Poco dopo l'uomo farà una dichiarazione d'amore alla fidanzata e poi le chiederà di sposarlo.

Sarà così che Ezgi andrà su tutte le furie e comincerà ad esagerare con i drink, che le verranno preparati proprio dal bel Özgür Atasoy. Quest'ultimo ascolterà i problemi della donna disperata e a fine serata sarà costretto a portare Ezgi a casa sua, poiché finirà per ubriacarsi talmente tanto da addormentarsi sul bancone del bar.

Ezgi bacia Özgür

Ezgi si sveglierà dopo la sbronza e sarà colta da una crisi di pianto disperata: la donna, infatti, ripenserà al tradimento di Soner e al fatto che l'uomo abbia chiesto alla sua nuova fidanzata di sposarsi dopo solo tre mesi. Sarà per questo che Ezgi si sentirà assai infelice e disprezzata. Özgür vedrà la donna in tali condizioni e tenterà di aiutarla con le sue parole, confessandole di non trovarla affatto brutta o ripugnante, anzi le farà dei bellissimi complimenti: "Penso che tu sia una bella donna", dirà l'uomo guardandola dritto negli occhi.

Poi Özgür descriverà Ezgi come una persona "naturale" e molto onesta con se stessa, qualità a detta dell'uomo, molto difficili da trovare al giorno d'oggi in una donna. Ezgi sarà notevolmente colpita dai tanti complimenti ricevuti dall'uomo e all'improvviso lo bacerà, ma poi si addormenterà nuovamente, stavolta tra le braccia di Atasoy. La mattina seguente Ezgi si risveglierà nel letto di Özgür e sarà totalmente stupita di ritrovarsi a casa dell'uomo, così senza pensarci troppo scapperà via.